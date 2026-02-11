Stephany Vega, allegada a José Jerí, presentó su carta de renuncia como asesora en la PCM

La funcionaria expresó en su misiva que la exposición pública y los cuestionamientos en su contra la llevaron a tomar esta decisión.

Stephany Vega, allegada al presidente José Jerí, presentó este miércoles su carta de renuncia "voluntaria e irrevocable" al cargo de Alta Dirección de Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La funcionaria, que asumió el cargo el pasado 22 de octubre del año pasado, explicó en su misiva que tomó esta decisión por "la intensa exposición pública y los constantes cuestionamientos mediáticos" que ha recibido desde su llegada al puesto.

"Esta situación no solo ha afectado mi imagen profesional, sino que también ha generado un impacto en mi estabilidad emocional y en la tranquilidad de mi familia, quienes se han visto expuestos a una presión que no les corresponde. Además, resulta evidente que detrás de muchos de estos señalamientos existen intereses y posturas que no solo discrepan, sino que contravienen abiertamente los principios, la formación y los valores con los que he conducido mi vida personal y profesional", explicó Vega en su carta de renuncia.

Revelaciones

El dominical Panorama, en noviembre del año pasado, dio cuenta en un reportaje que entre 2021, cuando empezó a trabajar en el Congreso, y 2025, cuando ingresó como asesora en la PCM, su salario de incremento de S/1 558 a S/ 16 000, además de la compra de un auto de alta gama y un departamento.

La nota periodística también señala su cercanía con el presidente José Jerí, con quien fue vista en un video durante una fiesta en el 2021, cuando regían restricciones por la pandemia de la COVID-19 y su ascenso en 2023 como asesora de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que era presidida por el actual mandatario.

De acuerdo con el programa dominical, altas fuentes del Ejecutivo aseguran que Vega es la mujer "más poderosa de Palacio, después del mandatario".