Ji Wu Xiaodong reconoció que ni él ni Zhihua Yang tenían respaldo diplomático para coordinar con José Jerí el Día de la Amistad Perú–China

El empresario chino afirmó en el Congreso que él habla muy bien el español ya que es traductor y comentó que el mandatario no lo conoce.

El empresario chino Ji Wu Xiaodong se presentó ante la comisión de Fiscalización del Congreso y reconoció que ni él o Zhihua Yang contaban con un respaldo diplomático para coordinar actividades por el Día de la Amistad Perú–China con el presidente José Jerí. Sin embargo, aclaró que no se requiere autorización de la embajada al tratarse de una celebración civil de la colonia china.

Xiaodong, a través de la plataforma Zoom, respondió un pliego de preguntas sobre la reunión que sostuvo el mandatario con el señor Zhihua Yang en un chifa ubicado en San Borja y en el cual él también estaba presente. En ese sentido, afirmó que su asistencia en aquella cena fue para ser solo un "traductor" entre los comensales.

"Zhihua Yang siempre ha sido uno de los dirigentes jefes de la colonia china, y todos los años celebran una serie de actividades. En este caso no se requiere ninguna autorización de la embajada, sino la aseveración es civil... es una voluntad de la colonia, no se requiere autorización de la embajada", manifestó Xiaodong.

Elvis Vergara, presidente de la comisión de Fiscalización, tras escuchar las declaraciones, le recordó al empresario que tiene un documento de la embajada china que desmiente esa versión.

"Yo sí hablo español"

Por otro lado, Xiaodong negó lo dicho por el presidente José Jerí sobre él, cuando afirmó en una entrevista que estuvo en el chifa "sirviendo la comida" y que no habla el español. En ese sentido, enfatizó que es un ciudadano nacionalizado peruano desde hace 40 años.

"Si dice que no hablo español, creo que el presidente está equivocado, está confundido, debe de estar confundido con un personal del chifa, yo sí habló español, el presidente no me conoce", expresó.

El empresario también afirmó que cuando participó como traductor en esa cena entre Zhihua Yang con el presidente José Jerí en el chifa, el pasado 26 de diciembre, aún no tenía prisión domiciliaria, por lo que “no tenía ningún impedimento para salir a la calle”. Según señaló, la orden judicial recién inició el pasado 21 de enero.

La sesión de la comisión de Fiscalización contó con la participación de 13 parlamentarios, pero solo tres se encontraban de manera presencial en la sala.

Su asistencia en Palacio

Xiaodong afirmó que sus reuniones en Palacio de Gobierno fueron para tratar asuntos vinculados al Día de la Amistad Perú-China y aseguró que el presidente José Jerí no estuvo presente en ninguna de ellas. Asimismo, indicó que solo recuerda la asistencia de personal de prensa, imagen y Cancillería, pero dijo no recordar los nombres de esos funcionarios.