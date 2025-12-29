Minedu formaliza a Vicente Espinoza como superintendente de Sunedu, pese a cuestionamiento de universidades públicas

El Ministerio de Educación (Minedu) formalizó la designación del abogado Vicente Espinoza Santillán como nuevo superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para los próximos tres años.

Así se oficializó a través de una resolución ministerial del sector publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, la cual cuenta con la rúbrica del ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán.

Espinoza Santillán fue elegido nuevo titular de Sunedu en una sesión de Consejo Directivo de dicha entidad, realizada el pasado 24 de diciembre. Esto tras la renuncia de Manuel Castillo Venegas al cargo de superintendente, "por estrictos motivos personales".

Vicente Espinoza es doctor en Derecho, maestro en Gobernabilidad y Desarrollo Organizacional y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, una casa de estudios a la que, justamente, la Sunedu denegó el licenciamiento en 2019, por no cumplir con los estándares de calidad exigibles y que, actualmente, se encuentra en un proceso de cese de actividades.

El nuevo superintendente es decano del Colegio de Abogados de Lima Sur y fue incorporado como miembro del Consejo Directivo de la Sunedu el pasado 11 de diciembre, en calidad de representante del Ministerio de Educación. Dicha designación fue cuestionada por la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), que alegó que el periodo del actual consejo finaliza en febrero de 2026, siendo que la designación de Castillo Venegas como representante del Minedu fue hecha por 3 años y no por un periodo complementario.

Universidades Públicas cuestionan designación y anuncian desconocimiento del superintendente

La designación del nuevo superintendente de Sunedu ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Junta Nacional de Rectores de las universidades públicas, entidad que agrupa a 20 rectores de casas de estudios como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (UNE).

A través de un pronunciamiento, publicado el pasado 23 de diciembre, la entidad expresó su "profundo rechazo" a lo que denominó la "elección irregular" de un superintendente de la Sunedu, "sin la representación legítima de las universidades públicas y los colegios profesionales".

Los rectores alegan que el ministro de Educación hizo una "designación exprés" de Espinoza Santillán como representante del Minedu ante el Consejo Directivo de la Sunedu, "pese a que correspondía únicamente un periodo complementario". "Lo más grave es que el designado no ofrece garantías de imparcialidad por sus antecedentes y riesgos de conflictos de intereses", remarcaron.

Además, señalan que Susana Paredes Díaz -representante del Concytec que quedó encargada de la presidencia del Consejo Directivo de Sunedu tras la renuncia de Manuel Castillo- convocó a elección del superintendente "sin los representantes de las universidades públicas y de los colegios profesionales elegidos democráticamente en agosto de 2025". Es decir, la elección de Espinoza Santillán se habría hecho "con miembros que ya no representan a las universidades nacionales ni a los colegios profesionales".

"En consecuencia, las universidades públicas comunican de manera expresa que desconocerán cualquier designación de un superintendente de la Sunedu que se apruebe [...] sin la participación efectiva de los representantes legítimos de las universidades públicas y de los colegios profesionales, en febrero de 2026. Ninguna decisión bajo esas condiciones puede considerarse válida, legítima ni aceptable por vulnerar la legalidad, el debido proceso y la representación democrática", indicaron.

SPR @josejeriore Universidades Públicas DESCONOCERÁN designación de un Superintendente de la SUNEDU sin la participación efectiva de los representantes de las Universidades Públicas y de los Colegios Profesionales pic.twitter.com/7v7yO2I18J — Asociación de Universidades Nacionales del Perú (@AunapN) December 24, 2025

Por su parte, la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (JUDECAP), a través de un comunicado emitido el último viernes, expresó su preocupación por la elección de Vicente Espinoza "sin la participación efectiva de los representantes legítimos de las universidades públicas y de los colegios profesionales, tal como establece el marco normativo vigente y los principios democráticos que rigen el sistema universitario".

"La JUDECAP advierte que cualquier proceso de designación que se realice de manera apresurada, excluyente o sin la debida conformación del Consejo Directivo de la Sunedu vulnera los principios de legalidad, representatividad, transparencia y buena gobernanza, afectando gravemente la institucionalidad del sistema de educación superior", indicaron.

"Resulta especialmente preocupante que la designación del señor Espinoza Santillán se haya concretado pese a los cuestionamientos públicos existentes y sin respetar la participación que corresponde a las universidades públicas y colegios profesionales, cuya incorporación plena al Consejo Directivo está prevista para el año 2026. Esta situación genera serias dudas sobre la legitimidad del proceso y alimenta un clima de desconfianza respecto de la autonomía universitaria y la independencia del órgano regulador", agregaron.

La entidad resaltó que "cualquier intento de imponer autoridades sin el debido consenso y sin la participación de los actores institucionales reconocidos debilita el sistema universitario y compromete la calidad de la educación superior en el país".

📢 #COMUNICADO 012-2025 | JUDECAP EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA DESIGNACIÓN DE VICENTE PAUL ESPINOZA SANTILLÁN COMO NUEVO SUPERINTENDENTE DE LA SUNEDU SIN PARTICIPACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y COLEGIOS PROFESIONALES pic.twitter.com/XnWT3v0yQM — JUDECAP (@JUDECAP_OFICIAL) December 27, 2025