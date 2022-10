Según Dario Pedraglio, es una "tradición" que un audio o un video terminen por "inclinar la balanza" contra un jefe de Estado | Fuente: Andina

Darío Pedraglio, analista político de la consultora 50 + 1, en diálogo con RPP Noticias, comentó que la reciente crisis política, tras la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo, abre nuevos escenarios para la oposición, pero con resultados "inciertos" sobre la reacción ciudadana.

"El hecho de que el Congreso tenga una desaprobación tan alta y bastante menor a la del presidente, hace que estos intentos por sacarlo se apaguen en la opinión pública. No hay liderazgos con credibilidad, nuevos, que estén levantando la opción de sacar al presidente. Hay mucha resistencia también contra quienes buscan removerlo", explicó.



Sin embargo, consideró que si aparece "un audio o un video" que incrimine directamente al jefe de Estado, eso podría ser decisivo para que la opinión pública exija la salida del mandatario.

"Quizá si aparece algún video o algún audio eso pueda cambiar y hacer que la ciudadanía se active. Pero, hasta el momento, vemos que unos a otros se apagan y eso hace que la calle esté apagada, una calle que también tiene preocupaciones distintas a la pugna Ejecutivo-Legislativo, preocupaciones más vinculadas al día a día, a superar la crisis económica, el precio de la gasolina. Entonces, no es una prioridad el salir a protestar para muchos ciudadanos", sostuvo.

En esa línea, resaltó que ese tipo de registros audiovisuales han terminado por "inclinar la balanza" contra los últimos jefes de Estado como Martín Vizcarra o Pedro Pablo Kuczynski.

"Si recordamos los últimos casos, fue un audio el que complicó más al expresidente Vizcarra, en el caso de PPK también fue un audio, si regresamos a Fujimori están los vladivideos. Entonces. hay una tradición de que son este tipo de evidencias audiovisuales las que terminan inclinando la balanza. Y es lo que la oposición también está esperando, porque, aunque los indicios son preocupantes y evidencian un Gobierno que podría estar incurriendo en irregularidades, tampoco es algo que se podría poner en blanco y negro para el ciudadano que no está atento a las noticias todos los días", indicó.



"Aún nada está definido respecto a la vacancia"

Respecto a la actual crisis política, Pedraglio consideró que la oposición ahora tiene "una nueva alternativa para buscar la salida del presidente" y que, incluso, requiere menos votos que los 87 necesarios para aprobar la vacancia contra el mandatario. No obstante, consideró que aún nada está definido.

"Se abre un escenario que debería ser más favorable para una oposición que aun no tiene los votos necesarios para la vacancia y tampoco es claro que tenga los votos para hacer valer la acusación en contra del jefe de Estado. En ese sentido, tenemos que ver cómo se desarrollan las negociaciones, primero dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, si es que pasa ese filtro, luego en la Comisión Permanente y, finalmente, en el Pleno", explicó.

Sobre la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, el analista señaló que esto le da un "sustento" a la oposición que antes no tenía; pero que aún no tiene una "contundencia" que defina claramente la suerte del mandatario.

"El hecho de que la información, en este caso, provenga ya directamente de la Fiscalía, le da un sustento a la oposición que, probablemente, no tenía antes con las mociones de vacancia anteriores o con la denuncia constitucional por traición a la patria que ya venía cursando. Ahora, se abre este camino que les da un soporte más fuerte. No sé si ya hay una evidencia con la contundencia que quizá algunos esperarían como para que la remoción del presidente sea algo ya inevitable (y) que algunos congresistas que lo apoyan ya no puedan hacerlo", consideró.

Además, señaló que la posible remoción de los 6 congresistas de Acción Popular sindicados como "los Niños" podría "cambiar la correlación" en el Parlamento, pero que aun hay mucha "incertidumbre" respecto al escenario político.

"La falta de preferencias respecto a este proceso abre también muchas posibilidades que no están claras, vemos un debate constante de abogados en Twitter que dicen una u otra cosa, pero es importante que la ciudadanía tenga claro que más allá de las opiniones legales, al final es un tema político que, probablemente, se va a definir por votos y que no se definirá en los próximos días, sino que puede demorar", remarcó.





