Petroperú: ¿cuáles son las causas de la crisis financiera y qué soluciones hay para el 2026?

La empresa estatal Petroperú se encuentra en el centro del debate sobre su funcionalidad de cara el 2026, así como los cambios de directorios en los últimos años— Elba Rosa Rojas Álvarez fue el último nombramiento para presidir del directorio—.

Asimismo, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles anunció la reestructuración interna en la gestión y gobernanza de la institución y añadió que el Ejecutivo no realizará ninguna nueva inyección económica a Petroperú.

Crisis por cambios de directorios y estado de Petroperú

Al respecto, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, cuestionó la inestabilidad en la conducción de la empresa estatal. Calificó en RPP de "poco seria" la administración, ya que en los últimos tres meses se han designado cuatro presidentes y que ello, es perjudicial para la gestión de Petroperú.

"Los clientes no están pagando a tiempo, nuestros proveedores no están siendo pagados a tiempo. ¿Por qué? Porque se ha lanzado un mensaje muy negativo, declaraciones muy negativas a la opinión pública diciendo que la empresa no vale nada, era un barril sin fondo, era una empresa que estaba perdiendo mucho dinero, así el mercado es muy sensible", sostuvo en Ampliación de Noticias.

Por otro lado, Narváez, quien asumió la dirección en noviembre de 2024, sostuvo que su gestión heredó pérdidas económicas acumuladas y que a diciembre del año pasado ello "estuvo en torno a 2 000 millones de dólares" y mencionó que existía un plan para que este 2025 se pueda amortizar la pérdida.

"Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué se toma esta decisión de cambiar continuamente presidentes? Eso es una pregunta que debiera, en todo caso, responder el Ejecutivo actual. Tanto Energía y Minas, como Economía y Finanzas, quienes actualmente son accionistas de la empresa", enfatizó en RPP.

Por su parte, Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas y también exdirector de Petroperú, recordó también que en el año 2024 se fijó que, para encaminar la rentabilidad de Petroperú, se estableció el retiro de activos no rentables y que ello debe ser asumido por el estado peruano.

"Hay quienes alegremente dicen que hay que dejar quebrar a Petroperú, que vaya al Indecopi. Eso no resuelve los problemas porque una parte importante de la deuda tiene que ver con bonos en el mercado internacional. Esos bonos no van a entrar al Indecopi. Esos bonos, al no ser honrados y cuando se cumplan el calendario de pagos, van a bajar el riesgo país y afectar la economía peruana en su conjunto, porque el estado peruano es el dueño de esos bonos", sostuvo en Ampliación de Noticias.

La nueva refinería: ¿una de las causas principales de la crisis?

En esa línea, Alejandro Narváez señaló que una de las causas principales de las pérdidas fue cuando se decidió cerrar la refinería antigua.

"Como se cerró esa refinería, para atender a nuestros clientes locales había que importar el 100% del producto que comercializaba Petroperú durante el año 2021. El arranque de la nueva refinería demoró casi tres años. Realmente se estabilizó la refinería de Talara recién en el año 2024. Es decir, en el 2022, 2023 y 2024 ha tenido problemas de arranque y eso generó las pérdidas", argumentó en RPP.

"El señor (Carlos) Paredes Lanatta creía que el arranque (de la nueva refinería) era inmediato, casi automático, cuando la experiencia dice exactamente lo contrario. Todas las refinerías modernas, como la que tenemos en Talara, han tenido un periodo de arranque de aproximadamente tres años", agregó.

Por su parte, Pedro Gamio resaltó que la problemática de Petroperú comenzó cuando vendió sus activos más importantes "para salvar al Estado peruano de la crisis de la quiebra que se dio el año noventa". "Petroperú vendió sus activos, los remató y eso hizo que fuera reducido", dijo.

Añadió que esa situación se sumó a la decisión de la construcción de la nueva refinería que "ha costado mucho más de lo que Petroperú podía pagar".

En consecuencia, sostuvo que Petroperú a la fecha "tiene un calendario de obligaciones que no puede ser asumido por los ingresos insuficientes".

"Recién está empezando a recuperarse gracias a la operación de la nueva refinería. Pero los ingresos no permiten asumir el calendario de pagos. Entonces, a cada rato Petroperú está con problemas de flujo de caja porque no tiene los ingresos suficientes para asumir cuantiosa deuda", mencionó Gamio en RPP.

Pedro Gamio: crisis de Petroperú no podrá superarse mientras la empresa continúe sometida a la injerencia política | Fuente: RPP

¿Qué soluciones son viables para Petroperú para el 2026?

Narváez enfatizó que la empresa Petroperú "es rentable" siempre y cuando depende de quién lo maneje y que no se encuentra "politizada".

Como medida de solución de cara al 2026, Alejandro Narváez sugirió la eliminación del IGV (Impuesto General de las Ventas) en la venta de combustible en la Amazonía.

En contraparte, Pedro Gamio, señaló que eso no es viable, pues "ha sido motivo de protestas históricas en la zona".

"No es eliminar la exoneración, sino que Petroperú no sea perjudicado por el manejo de un precio igual en los derivados del petróleo que comercializa. Es decir, que pueda devolverle al Estado el IGV que le quiere cobrar a Petroperú por el hecho de ser una industria integrada", señaló.

Por ello planteó que es clave el ingreso de un socio de primer nivel para "evitar la injerencia política".

"Si usted crea un diseño por el cual la deuda la maneja a través de un fideicomiso, que el Estado logra volver a perfilar la deuda, logra crear dos o tres filiales, donde evidentemente la filial refinería, almacenamiento, comercialización, puede con independencia operativa ser atractiva para un inversionista que asuma un porcentaje minoritario", declaró.

Agregó que esa salida le tendría una posibilidad a Petroperú "de evitar este problema que se está repitiendo cada cierto tiempo de pedir auxilio al Estado peruano".

Posición del sindicato de Petroperú

El último sábado, representantes de la Federación de Trabajadores de Petroperú, solicitaron en RPP la rectificación de la decisión de la ministra de Economía, Denisse Miralles, sobre la afirmación de la entrega, por parte del gobierno, de un monto de 17 mil millones de soles a la empresa desde el año 2022.

En Ampliación de Noticias, sostuvieron que la afirmación es falsa y perjudicial para la estabilidad financiera de la petrolera estatal.

"Lo único que he creado es un pánico financiero, porque conforme ella, como una autoridad del gobierno, dio la noticia, lo que ha hecho más bien es que nuestros acreedores quiten la confianza a Petroperú", sostuvo Rafael Noblecilla, secretario general de la Federación de Trabajadores de Petroperú.

La federación sindical añadió que las cifras difundidas por la titular de Economía no coinciden con los montos consignas en los decretos de urgencia emitidos hasta la fecha.

Por ello, insistieron en la necesidad de que el Ejecutivo aclare los números reales para evitar un mayor deterioro de la imagen de la principal empresa estatal del país.

"No tenemos ese respaldo del gobierno, no queremos que nos regale el dinero o que nos preste, queremos el aval. Petroperú es el que paga de sus propios ingresos para sus deudas", agregó Rafael Noblecilla en RPP, quien aclaró que el sindicato no se opone el proceso de reestructuración interna dentro de Petroperú.