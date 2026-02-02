Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Presidencia de la República dice que contrataciones de allegadas de José Jerí cumplieron “el procedimiento establecido”

José Jerí, durante una conferencia de prensa.
José Jerí, durante una conferencia de prensa. | Fuente: Presidencia Perú
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Ejecutivo señaló, en un comunicado, que las visitas de las jóvenes a Palacio de Gobierno "fueron registradas".

Un grupo de mujeres jóvenes visitó Palacio de Gobierno para reunirse, en persona, con el presidente de la República, José Jerí, y días después obtuvieron órdenes de servicio con diversas entidades del Estado, según denunció un reportaje dominical.

Frente a este cuestionamiento, la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno se pronunció y aseguró que las contrataciones de Fiorella Melgarejo, Cristina Beraún y Alicia Camargo cumplieron “el procedimiento establecido por la normativa vigente". 

En un breve comunicado, la Presidencia de la República señaló que las tres personas son profesionales que cuentan con la experiencia para el desempeño de las funciones asignadas. 

El Ejecutivo indicó también que las visitas de Guadalupe Vela Ramírez y Violeta Beas a Palacio "fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallando lo exigido por ley".

"Las competencias de un profesional no deberían ser cuestionadas por el género u otros aspectos que aportan al respeto que merece cada persona", añadió.

En el reportaje del programa Cuarto Poder, José Trelles, abogado especialista en contrataciones del Estado, afirmó que el presidente José Jerí no tendría por qué involucrarse en reuniones con personas que luego brindan servicios al Estado, ya que existen áreas técnicas encargadas de evaluar perfiles. 

En tanto, el analista político Iván García remarcó que el Despacho Presidencial no puede convertirse en una "agencia de empleos".

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Presidencia de la República José Jerí Palacio de Gobierno

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA