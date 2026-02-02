Presidencia de la República dice que contrataciones de allegadas de José Jerí cumplieron “el procedimiento establecido”

Un grupo de mujeres jóvenes visitó Palacio de Gobierno para reunirse, en persona, con el presidente de la República, José Jerí, y días después obtuvieron órdenes de servicio con diversas entidades del Estado, según denunció un reportaje dominical.



Frente a este cuestionamiento, la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno se pronunció y aseguró que las contrataciones de Fiorella Melgarejo, Cristina Beraún y Alicia Camargo cumplieron “el procedimiento establecido por la normativa vigente".



En un breve comunicado, la Presidencia de la República señaló que las tres personas son profesionales que cuentan con la experiencia para el desempeño de las funciones asignadas.



El Ejecutivo indicó también que las visitas de Guadalupe Vela Ramírez y Violeta Beas a Palacio "fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallando lo exigido por ley".



"Las competencias de un profesional no deberían ser cuestionadas por el género u otros aspectos que aportan al respeto que merece cada persona", añadió.

En el reportaje del programa Cuarto Poder, José Trelles, abogado especialista en contrataciones del Estado, afirmó que el presidente José Jerí no tendría por qué involucrarse en reuniones con personas que luego brindan servicios al Estado, ya que existen áreas técnicas encargadas de evaluar perfiles.

En tanto, el analista político Iván García remarcó que el Despacho Presidencial no puede convertirse en una "agencia de empleos".