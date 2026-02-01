Cinco jóvenes visitaron el despacho de José Jerí y luego obtuvieron contrataciones con el Estado, según reportaje

Especialistas señalaron que el presidente José Jerí no tendría por qué involucrarse directamente en reuniones con personas que luego brindan servicios al Estado, ya que existen áreas técnicas encargadas de evaluar perfiles. Además, remarcaron que el Despacho Presidencial no puede convertirse en una "agencia de empleos".

Una investigación periodística denunció que un grupo de jóvenes profesionales logró reunirse con el presidente de la República, José Jerí, en Palacio de Gobierno y, días después de esos encuentros, sus nombres aparecieron vinculados a contratos con diversas entidades del Estado.



Un reportaje de Cuarto Poder reveló que se trata de al menos cinco mujeres, de entre 29 y 38 años, cuyas visitas al Despacho Presidencial quedaron registradas.



Una de ellas es Ledy Guadalupe Vela Ramírez, ingeniera ambiental y persona cercana al presidente Jerí desde antes de que este asumiera la jefatura del Estado. El dominical señaló que el 1 de noviembre de 2025, día feriado, Vela ingresó a Palacio de Gobierno a las 6:48 p. m. y permaneció allí casi cinco horas, hasta las 11:56 p. m. Veinte días después obtuvo una orden de servicio en EsSalud por 6 330 soles y, una semana más tarde, el 28 de noviembre, un segundo contrato como locadora FAG en el Ministerio del Ambiente por 11 000 soles, sin haber concluido el primero.



El vínculo entre Vela y Jerí se remonta a etapas previas de la carrera política del mandatario. Según el dominical, Jerí visitó el despacho del Ministerio de la Producción el pasado 13 de mayo. Coincidentemente, poco después, el 22 de mayo, Guadalupe Vela obtuvo un contrato por la suma de 9 000 soles en la misma cartera por el concepto de servicio especializado para la realización de capacitaciones dirigido a las mypes.



Cuarto Poder refirió que Vela Ramírez confirmó la reunión con el mandatario, asegurando que se debió a temas personales, ya que ambos son amigos de hace mucho tiempo.



Ese mismo 1 de noviembre, Vela no ingresó sola a Palacio de Gobierno. La acompañó Rubiel Cristina Beraun Rojas, también natural de Huánuco, quien tras la reunión obtuvo el 20 de noviembre una orden de servicio en el Despacho Presidencial por servicios de comunicación interna en cumplimiento del Plan Anual del Subsiste. El salario fue de 6 500 soles. Al igual que Vela, Beraun estuvo presente en la ceremonia de juramentación de Jerí en el Congreso.



"El mandatario no debería participar en reuniones previas con profesionales que van a realizar este tipo de actividades. Estas deberían haber sido llevadas por unidades de apoyo o de línea de la propia Presidencia de la República", dijo José Trelles, abogado especialista en contrataciones del Estado.



El reporte periodístico identifica otros casos similares. Violeta Emperatriz Beas Otero, quien también registró una visita prolongada al Despacho Presidencial el 1 de noviembre, fue designada el 24 de diciembre de 2025 como secretaria nacional de la Juventud (Senaju) en el Ministerio de Educación.



¿Una agencia de empleos?

A ello se suma Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, abogada que ingresó en reiteradas ocasiones a Palacio el 20, 24 y 28 de octubre de 2025 y que, pocos días después (4 de noviembre), recibió una orden de servicio por 11 000 soles en el Despacho Presidencial.

"El Despacho Presidencial es el espacio de mayor cargo público y político del país. Y no está, sin lugar a dudas, para hacer de agencia de empleos", cuestionó el analista político Iván García.



Otro nombre es el de Alicia Alexandra Camargo Leiva, quien acompañó al presidente Jerí en una reunión con el empresario chino Zhihua Yang en la calle Capón, en el centro de Lima. Previamente, el 14 de octubre había visitado el despacho presidencial en horas de la noche y, tres días después, fue contratada como locadora FAG en la Secretaría General de Palacio de Gobierno.



José Trelles recordó que el Código de Ética de la Función Pública prohíbe reuniones que "puedan suponer conductas indebidas".



"Son varias las jóvenes que accedieron de manera directa al Despacho Presidencial. Visitaron a José Jerí y días después aparecieron órdenes de servicio. Al interior de Palacio de Gobierno, la oficina principal ya no parece solo el espacio donde se toma decisiones de Estado, hoy pareciera haberse convertido en una ventanilla de favores laborales", concluyó el reportaje.