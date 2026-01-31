Autorización de José Jerí para que se levante el secreto de sus comunicaciones no incluiría llamadas por aplicativos, dice Andy Carrión

El presidente de la República, José Jerí, autorizó ayer, viernes, al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, que se le levante el secreto de sus comunicaciones, en el marco de las diligencias que se vienen realizando por el denominado caso 'Chifagate', en el que se investiga al mandatario por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

"[El presidente] ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones y va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos y, además, ya consta en su declaración”, sostuvo el titular del Ministerio Público.

Además, indicó que el jefe de Estado "va a solicitar su reporte de llamadas de los números telefónicos que ha venido utilizando" y lo hará llegar a la Fiscalía.

Cabe resaltar que esa medida que no sería posible de otro modo, debido a un fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC), en agosto del año pasado, en el que precisó los límites en los cuales un jefe de Estado en funciones podía ser investigado por el Ministerio Público, lo cual no incluía la posibilidad de solicitar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

"Lo único a lo que se va a poder acceder es a las líneas ordinarias de comunicación"

Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión, en diálogo con RPP, señaló que la autorización brindada por el mandatario permite acceder a "las líneas ordinarias de comunicación", pero no a la información de llamadas que se pueden hacer por aplicativos, como Signal o WhatsApp.

"Si es que [el presidente] no hubiera brindado su consentimiento, no habría sido posible, al menos, poder iniciar este trámite para el levantamiento de sus comunicaciones [...] Ahora, otra pregunta sería, ¿hasta dónde alcanzan este tipo de comunicaciones? ¿Comunicaciones que se mantienen con las líneas ordinarias o también comunicaciones de aplicativos telefónicos?", inquirió Carrión.

"Hoy día, uno puede comunicarse o llamar a otro a través de WhatsApp, Signal o algunas otras aplicaciones. Lamentablemente, el pedido judicial no abarca estos aplicativos, porque los servidores se encuentran en Estados Unidos, como todos sabemos, y las autoridades, por más información que soliciten, por lo general, no les es otorgada", añadió.

Asimismo, el letrado remarcó que "no podríamos acceder a esa información, salvo se les incaute los celulares" y "exista una orden judicial para acceder a la información que se ostenta en el celular".

"Pero, solicitar directamente a estas empresas de aplicativos, no va a funcionar, porque al día de hoy las solicitudes que se realizan, al menos de las autoridades peruanas, para levantar el secreto de comunicaciones de uno de estos aplicativos, han sido infructuosas", destacó.

"Lo único a lo que se va a poder acceder es más bien a las líneas ordinarias de comunicación. Es por eso que, incluso, algunos han calificado esto como una medida más política que jurídica, el hecho de que él dé el consentimiento para el levantamiento de las comunicaciones", aseveró.

Por otro lado, Carrión consideró que si el presidente no autorizaba el levantamiento del secreto de sus comunicaciones o daba cuenta de las líneas que utiliza, la Fiscalía igual habría podido acceder a dicha información a partir de las investigaciones que viene realizando a los demás implicados.

"En las generales de ley o en el interrogatorio al que él asistió ayer, con presencia del fiscal interino, él tuvo que haber dejado esa información ante las preguntas de qué celular utiliza, qué números ostenta, etcétera. Y de no haberlo señalado, yo creo que esta información también podría cruzarse con la que brinde la Fiscalía Provincial Anticorrupción que investiga, al día de hoy, a los empresarios chinos, porque el levantamiento del secreto de comunicaciones para ellos está plenamente habilitado", manifestó.

"Tendrá un juez que dar el aval para que se levante el secreto de comunicaciones y si se identifica algún otro número desde el cual se comunicó con estos empresarios, pues entonces, de todas maneras, la fiscalía va a dar con esa información", acotó.

Finalmente, el abogado penalista resaltó que "lo importante dentro del trabajo de la Fiscalía es recabar oportunamente las evidencias y no esperar hasta que [el presidente] culmine su mandato" y que, para ello, no hay ninguna restricción "para investigar a aquellos que están involucrados".

"De hecho, si es que el día de hoy la fiscalía provincial sigue investigando de manera exhaustiva a los empresarios, nada obsta para que se vayan recabando también evidencias que podrían complicar la situación del presidente y no necesariamente esperar hasta que culmine su mandato para afianzar las imputaciones en su contra", puntualizó.