Abogado de Zhihua Yang dice que reuniones con José Jerí fueron solo amicales: "De repente ha roto algunos protocolos por su cargo"

Edwin de la Cruz, defensa legal del ciudadano extranjero, enfatizó que la reunión con Jerí en un chifa fue solo para coordinar las actividades por las celebraciones del Año Nuevo Chino.

Edwin de la Cruz, abogado del empresario chino Zhihua Yang, aseguró este lunes que las reuniones entre el presidente José Jerí y su cliente son por un tema amical, mas no por asuntos de negocios o geopolítica.

El letrado, en entrevista al programa Prueba de Fuego de RPP, criticó al primer ministro, Ernesto Álvarez, por deslizar la idea de que el interés de los empresarios chinos en reunirse con el mandatario es por la preocupación que hay por la intervención de Estados Unidos en la remodelación que se dará en la Base Naval del Callao.

"Me da una pena que el primer ministro especule ese tipo de comentarios. No tiene nada que ver acá la cuestión geopolítica, se trata de una reunión amical y que de repente el señor Jerí ha roto algunos protocolos por su cargo", aseveró.

De la Cruz recalcó que tanto Jerí como Yang iniciaron su amistad en el 2024 y que la reunión de ambos personajes, realizada el pasado 26 de diciembre, fue para hablar de la organización del evento que se realizará en la Plaza de Armas por las celebraciones del Año Nuevo Chino.

"El señor Yang me ha comentado que, en el chifa, fue quien invitó la cena y participaron un grupo de personas, pero no me especificó quiénes participaron. Aparte del presidente, había otras personas, pero no me especificó qué ministros estaban en esa cena", indicó el abogado del empresario.



¿Qué sucedió en Calle Capón?

Edwin de la Cruz expresó que el segundo encuentro entre Jerí y su cliente, revelado el último domingo por Cuarto Poder, fue porque el presidente quería hacer unas compras en el local donde es dueño el empresario. Además, negó que el mandatario intentara intervenir en favor del local que estaba clausurado ese día.

"El presidente lo ha manifestado: que es un hombre de calle, que sale a comprar, visitar. Mi cliente me ha dicho que lo ha visitado y le hizo algunas compras en Market Capón. (¿Le pidió que intercediera por la clausura del local?) Para nada. (Mi cliente) No le habló sobre esa temática", aseveró.

Por otro lado, De la Cruz negó que el empresario chino tenga en estos momentos contratos con el Estado peruano, solo una concesión con la hidroeléctrica América SAC en Apurímac por un proyecto que aún no ha podido concluir.

"Tenemos un documento donde el presidente de la comunidad Juan Velasco Alvarado de Pacobamba, Apurímac, había puesto limitaciones, según él, por problemas medioambientales, del río, que no le ha dejado concluir a la empresa América SAC; sin embargo, el señor Yang ha estado invirtiendo", expresó.