Historiadora Carmen Mc Evoy hace llamado al Gabinete Ministerial sobre José Jerí: “Controlen a este adolescente”

En una entrevista con RPP, la historiadora Carmen Mc Evoy señaló que José Jerí no es un presidente electo, sino “una espora congresal” que ha llegado a Palacio de Gobierno con una maquinaria política. “Un ser que se mueve por el instinto no puede dirigir una república tan compleja, tan rica y tan extraordinariamente superior a nivel cultural como es el Perú”, dijo.

La historiadora peruana Carmen Mc Evoy advirtió que el Perú atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia republicana reciente, caracterización por la falta de respeto a la investidura presidencial y una crisis de institucionalidad.



En una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, Mc Evoy Carreras cuestionó en duros términos al presidente de la República, José Jerí, al que describió como una figura política "sin reflexión sin cariño y sin empatía".



"Un ser que se mueve por el instinto no puede dirigir una República tan compleja, tan rica y tan extraordinariamente superior a nivel cultural como es el Perú. Entonces, yo quería apelar a la claridad de la inteligencia que, ahora con esta forma cubiletera, lobista, del vivo, se quieren llevar por delante, cubileteando y jugando, nuestras expectativas y nuestras esperanzas", dijo.



Para la autora de La utopía republicana: ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919), el actual mandatario no es un presidente electo, sino “una espora congresal” que ha llegado a Palacio de Gobierno con una "maquinaria" política propia.



"Él viene con las prácticas congresales y las instala; o sea, que ya no solamente tenemos Congreso I, sino [que ahora tenemos] Congreso II en Palacio de Gobierno", sostuvo.



En ese contexto, Mc Evoy hizo un llamado al titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, para que asuma un rol de contención. "El premier tiene que actuar como el adulto en la sala", señaló, criticando que una figura con trayectoria (fue presidente del Tribunal Constitucional) y formación jurídica haya "caído en el juego del palabreo y el cubileteo".



"El Gabinete, que los que realmente quieren servir al Perú, controlen a este adolescente", demandó.

El prestigio internacional

La historiadora insistió en la necesidad de "dignificar la Presidencia de la República" y respetar los símbolos y responsabilidades del cargo. Consideró una falta grave de madurez y criterio que el jefe de Estado actúe sin cuidado de su imagen pública.

"Tú (en referencia al jefe del Estado) tienes un deber con 30 millones de peruanos, no puedes andar por las calles, meterte a un bar o a un chifa", remarcó.

En palabras de Mc Evoy, este comportamiento no solo erosiona la autoridad interna, sino que afecta seriamente el prestigio del Perú en el escenario internacional.

"Lo que hay que tener es una mentalidad clara y poner al Perú por delante. El Perú es lo más importante, es el bien de todos. Y yo creo que todo lo que están rodeándole (su Gabinete Ministerial), eso es lo que tienen que comenzar a trabajar. O sea, no pueden dejar que un quinceañero nos arruine nuestro prestigio, nuestras relaciones internacionales, nuestra capacidad de negociación y nos haga poner como el hazme reír del mundo. Esa es la tragedia", advirtió.

Lecciones históricas

Consultada sobre las elecciones generales de este año, con más de 30 candidaturas en carrera, la historiadora sostuvo que la actual crisis debe entenderse como una lección histórica.

"Eso pasa por elegir mal", afirmó, subrayando la importancia de evaluar con mucho cuidado no solo al postulante presidencial, sino también a los vicepresidentes y futuros senadores como garantes de la Constitución.

Mc Evoy consideró también que las próximas elecciones serán decisivas para el inicio del siglo XXI, en un mundo que atraviesa transformaciones tecnológicas.

"Y, para ese mundo, qué tipo de presidencia queremos: mentes claras, inteligencia emocional, empatía y honestidad. Acá el tema no es izquierda y derecha", concluyó.