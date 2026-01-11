José Jerí sostuvo una reunión no registrada oficialmente con un empresario chino en un chifa de San Borja, según reportaje

El programa Punto Final mostró imágenes donde el mandatario aparece entrando al local vestido con una capucha blanca. Palacio de Gobierno reconoció este encuentro justificando que dicha reunión trató sobre la próxima celebración del Día de la Amistad Perú y China.

El presidente José Jerí se reunió, de manera extraoficial, con el empresario chino Zhihua Yang la noche del pasado 26 de diciembre en un chifa, ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en el distrito de San Borja, en la provincia de Lima. Este encuentro nunca se registró en la lista de actividades del mandatario en el Portal de Transparencia, según lo dio a conocer el programa Punto Final.

En el reportaje del dominical se mostraron imágenes del mandatario llegando al lugar a bordo del famoso 'cofre', el auto de marca Audi que fue utilizado también por los expresidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte. Jerí llegó al restaurante vestido completamente de blanco, con una capucha que le cubría la cabeza y un morral negro.

Zhihua Yang, según la nota periodística, es gerente general de Hidroeléctrica América S.A.C., Construcciones Capon SAC y America Capon SAC. Las tres compañías tienen como domicilio fiscal el mismo lugar en el que funciona el chifa donde se produjo la reunión.

Una cuarta empresa también tiene como sede este edificio: Tengda Cerámica SAC, de capitales chinos, que contrató en dos ocasiones los servicios legales de Nicanor Boluarte.

Punto Final intentó recoger alguna declaración del empresario sobre su encuentro con el jefe del Estado, pero este evitó dar un pronunciamiento.

Presidencia confirma la reunión

Según el programa periodístico, el mismo Despacho Presidencial confirmó el encuentro entre el mandario con el empresario, pero aseguró que la reunión fue "inocua", donde solo se habló sobre la próxima celebración del Día de la Amistad Perú y China. Además, indicó que ambos personajes se conocen desde hace tiempo.

Presidencia también aclaró que esta reunión no se dio en Palacio de Gobierno, porque "hay presidentes que atendían desde casa como PPK".

Sobre la vestimenta de Jerí para esa reunión en el chifa, Palacio de Gobierno manifestó que el mandatario se vistió con una capucha para evitar que le tomen muchas fotos.