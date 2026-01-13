Caso Cócteles: PJ ordena archivo definitivo de cargos por lavado de activos y organización criminal contra Keiko Fujimori

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ha dictado el archivo definitivo de la causa por los delitos de lavado de activos y organización criminal contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del proceso conocido como caso 'Cócteles'.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, anunció la decisión del Poder Judicial a través de su cuenta en X y resaltó que de acuerdo a la conclusión del fallo "no hubo lavado de activos ni organización criminal" en el proceso contra su defendida.

"El proceso concluyó por carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal", posteó.

El PJ archivó definitivamente el caso contra Keiko Fujimori al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. No hubo lavado de activos ni organización criminal. El proceso concluyó por carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal. pic.twitter.com/WRe0gTxk39 — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) January 14, 2026

De acuerdo al fallo, el juez Wilson Omarx Verastegui Galvez procedió a ejecutar la sentencia 185/2025 del Tribunal Constitucional, la cual determinó que los hechos imputados carecen de contenido penal bajo el principio de legalidad.

Según el argumento judicial, la modalidad de "receptación patrimonial" dentro del delito de lavado de activos recién fue incorporada al ordenamiento jurídico el 26 de noviembre de 2016, mediante el Decreto Legislativo 124956.

Por lo tanto, el juzgado estableció que imputar penalmente la recepción de aportes de las campañas electorales de 2011 y 2016 constituye una aplicación retroactiva prohibida de la ley penal.

Asimismo, se argumentó que el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas no estaba vigente al momento de los hechos.

La resolución judicial también dispone que el beneficio de este archivo se extienda a los coprocesados de Fujimori Higuchi, entre ellos Pier Paolo Figari, Ana Rosa Herz, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman y el partido político Fuerza Popular.

El magistrado aplicó el principio de igualdad ante la ley, argumentando que todos los involucrados se encontraban en una situación fáctica idéntica respecto a la recaudación de activos para los fines proselitistas mencionados.



Mantiene imputaciones de falsedad genérica contra Keiko Fujimori

No obstante, el Poder Judicial declaró la subsistencia de las imputaciones por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica contra Keiko Fujimori y otros integrantes del partido.

Por este motivo, el juzgado ordenó devolver el requerimiento fiscal al Ministerio Público para que emita un nuevo pronunciamiento sobre estos cargos específicos.

Finalmente, se precisó que la investigación por lavado de activos se mantiene vigente para Mark Vito Villanella y la empresa MVV Bienes Raíces SAC, al considerarse que su tamiz jurídico es diferente.