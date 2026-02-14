PJ programó para 3 de marzo el inicio del juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza

El Poder Judicial programó para el martes 3 de marzo el inicio del juicio oral contra el presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, por el presunto delito de difamación agravada en perjuicio de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.



El Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema dispuso que la audiencia de instalación de este juicio oral se lleve a cabo, de manera virtual, desde las dos de la tarde con la participación de las partes procesales involucradas en este caso.



Mediante una resolución emitida, el último 13 de febrero, a la que tuvo acceso RPP, la instancia judicial dictó la medida de comparecencia simple contra el querellado Fernando Rospigliosi, a quien emplazó a que participe en esta audiencia bajo apercibimiento o advertencia de ser declarado reo contumaz y ordenarse su conducción compulsiva, en caso que, debidamente notificado, no asista al juicio oral o se ausente durante su desarrollo, conforme a lo establecido por el artículo 463 numeral 2 del Código Procesal Penal (CPP).



El Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema también emplazó a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, a que participe en esta audiencia bajo apercibimiento o advertencia que, en caso de no asistir a la misma o se ausente durante su desarrollo se disponga el sobreseimiento o archivo de la causa, conforme a lo establecido por el artículo 462 numeral 5 del Código Procesal Penal.



Durante la audiencia de instalación de este juicio oral, la instancia judicial instará a las partes a que concilien y lleguen a un acuerdo. Si no es posible la conciliación, continuará el juicio.



El Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema requirió, además, a cada una de las partes procesales intervinientes en el presente proceso que, una vez admitidos sus órganos de prueba, coadyuven a la localización y comparecencia de los testigos o peritos que hayan propuesto, bajo los apercibimientos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 379 del Código Procesal Penal.

Demanda interpuesta

Delia Espinoza querelló a Fernando Rospigliosi a raíz de un mensaje en la red social de X (antes twitter), del 7 de julio del 2025, en la que afirmó que ella era "aliada del terrorismo y de las economías ilegales" por haber mantenido una reunión con deudos de las víctimas de las manifestaciones sociales registradas en diciembre del 2022 y a principios del 2023, entre otros hechos.



En su recurso, Espinoza Valenzuela informó que el 10 de julio del 2025 envió una carta notarial a Rospigliosi para que se rectifique de las expresiones en su contra por considerarlas difamatorias y exceder su derecho a la libertad de expresión, pero no solo hizo caso omiso, sino que se reafirmó en sus expresiones.



Por ello, Espinoza solicitó al Poder Judicial que se imponga a Fernando Rospigliosi dos años y cuatro meses de pena privativa de la libertad y se fije la suma de un millón de soles por concepto de reparación civil.