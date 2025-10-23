Fiscalía insiste en su pedido para que se ordene impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El Ministerio Público insistió en su pedido al Poder Judicial para que se ordene el impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidente Dina Boluarte como parte de la investigación que afronta por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, Tercer Despacho, presentó un recurso de apelación contra la resolución que emitió el juez Fernando Valdez el último 15 de octubre, en la que declaró "infundado" el requerimiento que hizo para que la exmandataria no salga del territorio nacional por tres años a raíz de esta investigación.



La instancia fiscal sostiene que la apelación interpuesta se basa en los derechos constitucionales del debido proceso, motivación de resoluciones judiciales y pluralidad de instancias por lo que demanda a la instancia superior, como pretensión principal, que se revoque la resolución apelada y como pretensión accesoria, se declare la nulidad de la referida resolución.



Ante ello, el juez Fernando Valdez resolvió el ultimo 21 de octubre conceder este recurso de apelación y remitirlo a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto en los próximos días.



La mencionada Fiscalía contra el Lavado de Activos investiga a la exmandataria por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre, con el objetivo de recaudar fondos de los militantes de este partido político para el pago de una reparación civil que se impuso al prófugo líder de esta agrupación Vladimir Cerrón y por un presunto financiamiento prohibido de la campaña electoral del 2021 cuando fue parte de la fórmula presidencial del partido Perú Libre.



Cabe recordar que el último 17 de octubre el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró "infundado" el pedido de la Fiscalía de la Nación para que se ordenara el impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses contra la expresidente Dina Boluarte como parte de una investigación preliminar que afronta por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.



La expresidente Dina Boluarte afronta una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por presuntamente haberse interesado en designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud (EsSalud ) y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.