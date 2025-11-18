Últimas Noticias
‘El Monstruo’ regresará al Perú: Paraguay admitió la extradición de Erick Moreno Hernández

Erick Moreno se encuentra bajo prisión preventiva tras su captura a fines de septiembre en la ciudad paraguaya de San Lorenzo.
Erick Moreno se encuentra bajo prisión preventiva tras su captura a fines de septiembre en la ciudad paraguaya de San Lorenzo. | Fuente: Difusión
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Las autoridades peruanas requerían específicamente a ‘El Monstruo’ por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal, con expectativas de entre 20 y 30 años de prisión.

Judiciales
00:00 · 02:14

‘El Monstruo’ comparecerá ante la justicia peruana. La jueza paraguaya Clara Ruiz admitió la extradición de Erick Moreno Hernández (33), sindicado como el líder de ‘Los Injertos del Norte’, para que afronte en nuestro país una serie de procesos por delitos graves.  

Las autoridades peruanas requerían específicamente a ‘El Monstruo’ por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal, con expectativas de entre 20 y 30 años de prisión.

En su requerimiento a la justicia paraguaya, las autoridades locales argumentaron que Erick Moreno, en su calidad de cabecilla de la red criminal ‘Los Injertos del Norte’, habría organizado el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores en mayo de 2024.

También señalaron que ‘El Monstruo’ lidera la peligrosa red criminal dedicada a los secuestros, el cobro de cupos, entre otros delitos.

En su resolución, la magistrada Clara Ruiz advirtió que Erick Moreno solo podrá ser juzgado por los delitos imputados en la solicitud de extradición, por lo que no podrá ser procesados por otros hechos distintos a los establecidos en el requerimiento, sin el previo consentimiento de las autoridades paraguayas.

“Una vez que el extraditable se encuentre apto para el traslado, comunicar a través de la vía diplomática correspondiente, a los efectos de que el país requirente proceda al retiro del mismo del territorio nacional”, se lee en el documento al que accedió RPP.

Erick Moreno Hernández estará a la espera de la llegada de las autoridades peruanas, para que inicie su proceso de retorno al Perú.
Erick Moreno Hernández estará a la espera de la llegada de las autoridades peruanas, para que inicie su proceso de retorno al Perú. | Fuente: RPP

‘El Monstruo’ afronta prisión preventiva en Paraguay

Actualmente, Moreno Hernández está recluido en el penal Martín Mendoza cumpliendo una orden de prisión preventiva desde el 25 de septiembre pasado, tras su captura en la ciudad paraguaya de San Lorenzo, a 15 kilómetros de la capital Asunción.

La jueza Clara Ruiz determinó aquella vez que la justicia peruana presentó los datos necesarios para identificar a Moreno Hernández, así como la naturaleza de los cargos en su contra. Además, se consideró el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia, dado lo grave de las acusaciones, lo que justifica el pedido de extradición.

Alias ‘El Monstruo’ es sindicado como el autor principal de varios secuestros perpetrados en Lima y, antes de su captura, figuraba como prófugo de la justicia desde 2022.  

