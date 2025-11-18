‘El Monstruo’ regresará al Perú: Paraguay admitió la extradición de Erick Moreno Hernández

Las autoridades peruanas requerían específicamente a ‘El Monstruo’ por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal, con expectativas de entre 20 y 30 años de prisión.

‘El Monstruo’ comparecerá ante la justicia peruana. La jueza paraguaya Clara Ruiz admitió la extradición de Erick Moreno Hernández (33), sindicado como el líder de ‘Los Injertos del Norte’, para que afronte en nuestro país una serie de procesos por delitos graves.

Las autoridades peruanas requerían específicamente a ‘El Monstruo’ por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal, con expectativas de entre 20 y 30 años de prisión.

En su requerimiento a la justicia paraguaya, las autoridades locales argumentaron que Erick Moreno, en su calidad de cabecilla de la red criminal ‘Los Injertos del Norte’, habría organizado el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores en mayo de 2024.

También señalaron que ‘El Monstruo’ lidera la peligrosa red criminal dedicada a los secuestros, el cobro de cupos, entre otros delitos.

En su resolución, la magistrada Clara Ruiz advirtió que Erick Moreno solo podrá ser juzgado por los delitos imputados en la solicitud de extradición, por lo que no podrá ser procesados por otros hechos distintos a los establecidos en el requerimiento, sin el previo consentimiento de las autoridades paraguayas.

“Una vez que el extraditable se encuentre apto para el traslado, comunicar a través de la vía diplomática correspondiente, a los efectos de que el país requirente proceda al retiro del mismo del territorio nacional”, se lee en el documento al que accedió RPP.