INPE sobre fotos de las requisas a expresidentes: "Se ha solicitado al director del penal que informe lo ocurrido"

INPE pedirá explicaciones al director del Penal de Barbadillo por filtración de fotos de las requisas a expresidentes | Fuente: RPP

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) inició una investigación para encontrar a los responsables de difundir las fotos sobre unas requisas realizadas en las celdas de los expresidentes Pedro Castillo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra el último fin de semana en el Penal de Barbadillo. Así lo anunció Luis Alberto Vega, gerente general de esta institución.

"Se ha solicitado al director del establecimiento penitenciario que informe lo ocurrido al jefe de seguridad para que así se pueda determinar la responsabilidad del caso y conocer cómo se filtran esas fotografías", informó el funcionario en el programa La Rotativa del Aire de RPP.

Vega reconoció que "no necesariamente" tiene que haber un registro filmográfico sobre las requisas en las celdas; sin embargo, sostuvo que es mejor esperar los informes correspondientes en el INPE.

"Está en investigación. Se ha requerido, a través de la presidencia del INPE, la documentación del caso al director y al consejo técnico penitenciario así como a la jefatura de seguridad nacional del INPE y se ha enviado al organismo contralor tiene la entidad, que es la Dirección de Asuntos Internos, para que inicie el procedimiento del caso", explicó.

El gerente del INPE evitó responder ante la versión que se ha dado a conocer en las últimas horas con respecto a si la filtración de las fotos se trató de una "cortina de humo" para desviar la atención con respecto a las denuncias que afronta el presidente José Jerí.



"En mi condición de técnico administrativo no me permite ni opinar ni mucho menos prestar atención a ese tipo de opiniones", puntualizó.