Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

José Luna solicitó archivo de investigación preparatoria por presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS para campañas de Solidaridad Nacional

José Luna, congresista de Podemos Perú.
José Luna, congresista de Podemos Perú. | Fuente: Congreso
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

A través de su defensa legal, el congresista de Podemos Perú presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción con el que busca que se archiven los cargos que le atribuye la Fiscalía.

El congresista José Luna Gálvez solicitó al Poder Judicial que archive la investigación preparatoria que afronta en la Fiscalía por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y OAS para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.

A través de su defensa legal, el legislador presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción con el que busca que se archiven los cargos que le atribuye la Fiscalía dentro de esta investigación preparatoria.

Este recurso fue presentado ante el despacho del juez Víctor Alcocer, quien programó una audiencia virtual  para evaluar el pedido el próximo martes 13 de enero a las 9:00 a.m.  

El juez también programó para el martes 6 de enero a las 9:00 a.m. la audiencia virtual para evaluar la solicitud de control de plazos que presentó la defensa legal de Luna Gálvez, con el que busca que se ordene el cierre de esta investigación preparatoria a fin de que la fiscalía emita el pronunciamiento que corresponda en este caso.

José Luna Gálvez también afronta un proceso penal junto a otras personas por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su actual partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ), en el que el Ministerio Público pidió que se le imponga la pena de 22 años y 08 meses de prisión al acusarlo por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico en agravio del Estado.

El poder en tus manos

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
José Luna Odebrecht Poder Judicial

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA