José Luna solicitó archivo de investigación preparatoria por presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS para campañas de Solidaridad Nacional

El congresista José Luna Gálvez solicitó al Poder Judicial que archive la investigación preparatoria que afronta en la Fiscalía por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y OAS para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.

A través de su defensa legal, el legislador presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción con el que busca que se archiven los cargos que le atribuye la Fiscalía dentro de esta investigación preparatoria.

Este recurso fue presentado ante el despacho del juez Víctor Alcocer, quien programó una audiencia virtual para evaluar el pedido el próximo martes 13 de enero a las 9:00 a.m.

El juez también programó para el martes 6 de enero a las 9:00 a.m. la audiencia virtual para evaluar la solicitud de control de plazos que presentó la defensa legal de Luna Gálvez, con el que busca que se ordene el cierre de esta investigación preparatoria a fin de que la fiscalía emita el pronunciamiento que corresponda en este caso.

José Luna Gálvez también afronta un proceso penal junto a otras personas por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su actual partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ), en el que el Ministerio Público pidió que se le imponga la pena de 22 años y 08 meses de prisión al acusarlo por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico en agravio del Estado.