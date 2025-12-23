Joseph Campos: "El Congreso hace una distinción que la ley no hace" al negarle la pensión a Dina Boluarte

Campos dijo que la Constitución establece dos formas de acceder a la Presidencia: por elección popular y sucesión presidencial | Fuente: RPP

El informe del Congreso que declara improcedente la solicitud de pensión vitalicia para la exmandataria Dina Boluarte ha generado un intenso debate jurídico y político.

Al respecto, el abogado constitucionalista Joseph Campos consideró que la decisión parlamentaria carece de sustento constitucional y se basa en una "mala interpretación" de la ley, pues discrimina entre presidentes elegidos por voto popular y aquellos que llegan al poder por sucesión constitucional.

Campos hizo hincapié en que la Constitución establece dos formas legítimas de acceder a la Presidencia: por elección popular directa o mediante la sucesión presidencial ante la vacancia del titular.

“Lo que entiende la Constitución es que lo común de ellos es que fueron elegidos por el pueblo (...) La sucesión presidencial es una forma excepcional que la Constitución previene para efecto de nombrar presidente de la República cuando hay un presidente que se muere, que se enferma, que lo vacan”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Es una interpretación absurda"

El informe emitido por el Área de Asesoría Laboral del Congreso precisó que Boluarte no cumple con los requisitos de la Ley 26519 porque no fue elegida presidenta mediante voto popular y no culminó un periodo completo de gobierno.

Sin embargo, Campos calificó estos argumentos como "una conjetura" y advirtió que bajo esa lógica tampoco correspondería pensión a exmandatarios como Martín Vizcarra, Manuel Merino o Francisco Sagasti.

“El Congreso está haciendo una distinción que la ley no lo hace, basado en una interpretación de la Constitución que tampoco corresponde (...) Lo que te da acceso a la pensión presidencial es haber sido presidente de la República. Y para ser presidente de la República hay dos formas: o eres elegido o accedes a sucesión presidencial”, aseveró.

Asimismo, cuestionó la tesis de que un presidente por sucesión es meramente un "encargado" por su condición de congresista y recordó que, en un Estado constitucional, debe existir separación de poderes, por lo que al asumir la jefatura del Estado, la persona deja de ejercer funciones parlamentarias.

“Si pensáramos que es presidente el Ejecutivo porque es presidente del Congreso, ¿qué pasaría el 26, el 27 y 28 (de julio)? ¿Nos quedaríamos sin presidente? Es absurdo”, increpó.

Medidas a tomar: acción de amparo

Aunque dijo haber desistido de asumir la defensa legal de Boluarte en este caso específico para no confundirla con la defensa que ejerce contra la calificación de "incapacidad moral", consideró que la exmandataria tiene fundamentos sólidos para recurrir a la vía judicial.

“Ella debería pedir un control respecto a este tema por un tema de discriminación (...) tranquilamente podría establecer un proceso constitucional de amparo”, sugirió.

Finalmente, Campos destacó la reciente decisión del Poder Judicial de rechazar el impedimento de salida del país contra Boluarte, y mencionó que se trata de una medida que ayuda a "desapasionar" el debate y a tomar decisiones con mayor objetividad fuera de la coyuntura política electoral.