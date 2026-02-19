Abogado de José Jerí advierte vicios de nulidad en diligencias de Fiscalía en Palacio de Gobierno

Tras la reciente salida de José Jerí de la Presidencia de la República, el panorama judicial del expresidente ha tomado un nuevo rumbo con el inicio de diversas acciones por parte del Ministerio Público en Palacio de Gobierno.

En una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV, el abogado Ricardo Caldas sostuvo que su patrocinado enfrenta actualmente dos investigaciones preliminares por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y patrocinio ilegal durante su gestión.

No obstante, la defensa ha cuestionado la forma en que se han ejecutado las recientes intervenciones en la sede del Ejecutivo, señalando que los procedimientos no se ajustaron estrictamente a las garantías procesales que corresponden a cualquier investigado.



El abogado Caldas enfatizó que las acciones realizadas por el equipo de fiscales en Palacio de Gobierno no constituyeron allanamientos, ya que no existía una disposición judicial que ordenara tal medida restrictiva.

Según explicó, los fiscales acudieron únicamente para entregar oficios solicitando información sobre contrataciones y registros de cámaras de seguridad; sin embargo, denunció que el personal fiscal aprovechó el ingreso para exigir la entrega inmediata de documentos sin permitir la presencia de la defensa técnica, a pesar de que el domicilio procesal de Jerí se encuentra debidamente acreditado en el distrito de Jesús María.

Para el letrado, este proceder configura una irregularidad grave que podría afectar la validez de lo actuado en estas carpetas fiscales.



"Estamos advirtiendo vicios de nulidad en las acciones que está realizando la fiscalía [...] Fueron a dejar oficios directamente y pese a ese documento solicitaron en el acto la entrega de la documentación sin la participación del abogado defensor del investigado en ambas carpetas", dijo Caldas.

"Estando dentro de palacio no solamente se han limitado a entregar el documento, sino han solicitado en ese momento que se entregue la información sin haber notificado previamente al abogado de la defensa para que esté presente en dicha diligencia en ejercicio de la defensa del investigado", añadió.



Investigaciones por tráfico de influencias y entrega de pruebas



La controversia judicial en la que está envuelto Jerí se centra en las presuntas irregularidades en contrataciones de personal y reuniones extraoficiales con empresarios chinos.

Al ser consultado sobre la entrega de dispositivos electrónicos, Caldas indicó que el exmandatario no entregará su teléfono celular de forma voluntaria, bajo el argumento de que la investigación no se basa en el contenido de sus comunicaciones ni en llamadas específicas. No obstante, precisó que sí han gestionado ante su operador de telefonía el registro de llamadas para ser entregado a la Fiscalía de la Nación, como muestra de su disposición a colaborar con la justicia.



"Él no es investigado por una llamada ni por el contenido de su celular", puntualizó el letrado Ricardo Caldas.



"El celular no lo entregaría, lo podría entregar siempre y cuando lo soliciten como tal, voluntariamente tendríamos que evaluar hacer esa entrega y él nunca se ha negado a dicha información", sostuvo la defensa del exmandatario.



Finalmente, el abogado confirmó que José Jerí tiene una citación programada ante la fiscalía para el 2 de marzo a las 2:00 p. m.