Defensor del Pueblo cuestiona informe del Congreso que concluye no entregar pensión vitalicia a Dina Boluarte

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, en diálogo con RPP, se pronunció respecto del informe del Congreso que concluye que no corresponde otorgar pensión vitalicia en calidad de expresidente de la república por sucesión constitucional a Dina Boluarte.

Ayer, domingo, el programa Cuarto Poder reveló que un informe del Área de Asesoría Laboral del Parlamento sustentó que no corresponde otorgar la referida pensión, ascendiente a los S/35 mil mensuales, y otros beneficios solicitados por la exmandataria, por tres causales: Boluarte no fue elegida mediante voto popular, sino que asumió por sucesión constitucional; la norma está diseñada para reconocer a mandatarios que cumplieron un periodo completo de gobierno; y ella fue destituida por el Legislativo por incapacidad moral.

Al respecto, Gutiérrez Cóndor cuestionó el informe y señaló que la sucesión constitucional está "legislada en la Constitución". Además, remarcó que el Parlamento "no puede tomar decisiones en función a lo que le resulte más favorable en su imagen".

“Si muere el presidente, sus vicepresidentes, ellos tienen sucesión constitucional, porque está legislado en la Constitución, con todos los derechos que eso implica. Que es muy distinto a una sucesión legal, que no está en la Constitución, porque lo demás estaría alejado del principio de legalidad, de taxatividad, y sobre todo sería una afrenta al Estado constitucional de derecho", sostuvo.

"Así que el Congreso no puede legislar, no puede tomar decisiones en función a lo que le resulte más favorable en su imagen ante la opinión pública, sino en función a lo que dice la Constitución y la ley", remarcó.

Gutiérrez cuestiona que el próximo Congreso tenga tiempo suficiente para legislar Ley MAPE

Asimismo, Gutiérrez Cóndor manifestó su preocupación respecto a que el próximo Congreso no tenga tiempo suficiente para legislar una la Ley MAPE, considerando que la extensión del Reinfo es hasta diciembre del próximo año.

"Yo no sé si el tiempo le alcance, porque usted sabe que, a partir de fines de agosto, recién se empieza prácticamente a legislar. Entonces, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, como cuatro meses válidos para poder discutir esto. Si el tiempo les permitirá dar una ley MAPE, que aborde ya un tema mucho más integral", puntualizó.

Por otro lado, horas antes, el defensor del pueblo aseguró que, próximamente, su institución emitirá un pronunciamiento respecto al pase al retiro de cuatro tenientes generales y 21 generales de la PNP.

Añadió que la situación "está regulada por ley" y espera que las decisiones del pase al retiro "no estén alejadas de una ponderación adecuada".

"Es un tema que está regulado por ley y que todavía no me atrevería a dar ningún pronunciamiento. Creo que todavía no se publican las resoluciones, esto tendrá que en su momento seguramente publicarse y nosotros sacaremos el pronunciamiento que el caso convenga", declaró.

"El comando tiene ya sus disposiciones legales y ojalá que estas no estén alejadas de una ponderación adecuada y que los que tienen que ascender, que asciendan. Y los que tienen que pasar retiro también", puntualizó.