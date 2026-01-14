Fiscalía apelará decisión del Poder Judicial que ordenó el archivamiento del caso Cócteles

Fuentes de RPP pudieron confirmar que el Ministerio Público presentará el documento para revertir la decisión judicial que cerró las investigaciones contra Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal.

La Fiscalía presentará una apelación contra la decisión del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de archivar definitivamente el caso Cócteles, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros miembros del partido político.

Fuentes de RPP confirmaron esta noticia. El documento será presentado en los próximos días ante el Poder Judicial para que la investigación no se cierre.

El abogado Carlos Torres Caro, en entrevista al programa 'Las Cosas Como Son', manifestó que la Fiscalía deberá explicar que el TC se equivocó en su interpretación porque no se investiga a Keiko Fujimori por receptación sino por conversión, es decir, por presuntamente apropiarse de un bien ilícito para obtener un beneficio.

"¿Sabes cuál es el argumento del Ministerio Público? Ellos dicen: señores del Tribunal Constitucional, ustedes se han equivocado. Yo nunca he hecho la investigación y acusación por receptación, es decir, sino que lo hicimos siempre por conversión, como el caso de Humala, así que ustedes ahí se han equivocado", expresó.

Caso Cócteles

El Poder Judicial archivó anoche el caso Cócteles, donde se investigaba a Keiko Fujimori por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

Según el argumento judicial, la modalidad de "receptación patrimonial", dentro del delito de lavado de activos, recién fue incorporada al ordenamiento jurídico el 26 de noviembre de 2016, mediante el Decreto Legislativo 124956.

Por lo tanto, el juzgado estableció que imputar penalmente la recepción de aportes de las campañas electorales de 2011 y 2016 constituye una aplicación retroactiva prohibida de la ley penal.

El archivamiento del caso también comprende a otros investigados como Pier Paolo Figari, Ana Rosa Herz, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman y el partido político Fuerza Popular.

No obstante, el Poder Judicial declaró la subsistencia de las imputaciones por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica contra Keiko Fujimori y otros integrantes del partido.