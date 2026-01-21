Últimas Noticias
Martín Vizcarra fue operado tras presentar problemas en sus riñones y continúa hospitalizado en una clínica local

El expresidente afronta una condena de 14 años de prisión por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
por Pedro Luis Ramos Martinez

El INPE informó que el exmandatario se encuentra bajo vigilancia en una clínica privada debido a que presentaba complicaciones en el funcionamiento del sistema renal.

El expresidente Martín Vizcarra fue sometido este miércoles a una intervención quirúrgica por complicaciones renales y permanece hospitalizado bajo vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Así lo dio a conocer la misma entidad en un comunicado. 

"Los médicos especialistas recomendaron la hospitalización de Vizcarra Cornejo para su respectiva observación y recuperación. La custodia del interno se encuentra garantizada en todo momento por agentes penitenciarios mientras permanezca hospitalizado", se lee en el pronunciamiento del INPE. 

La operación a Martín Vizcarra se dio durante la audiencia judicial en la que se evaluaba el pedido de suspensión de la pena de 14 años de prisión que afronta por el caso denominado “Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua”.

Allegados al exmandatario publicaron un mensaje en su cuenta oficial de X donde informaron la condición que afronta el expresidente.

"Hoy tuve una intervención quirúrgica en mi riñón derecho. La operación salió bien, pero el problema en el riñón izquierdo es de mayor complejidad; los médicos están estudiando la mejor manera de solucionarlo. Gracias por sus oraciones y buenos deseos", se lee en la cuenta del expresidente en dicha red social.

Mario Vizcarra lideró una vigilia pro salud de su hermano.
Mario Vizcarra lideró una vigilia pro salud de su hermano. | Fuente: RPP/Jacqueline Meza

Situación del exmandatario

Vizcarra Cornejo fue intervenido en la clínica Repromedic, en el distrito de Jesús María. Este centro médico emitió un comunicado donde informó que el exjefe de Estado será sometido a nuevos exámenes.

“El procedimiento fue indicado debido a una complicación en el funcionamiento del sistema renal. La intervención quirúrgica se llevó a cabo a las 12:30 horas de la tarde, con una duración aproximada de una hora y diez minutos. Como resultado del acto quirúrgico, se realizó la extracción de dos cálculos localizados en el uréter y uno en el riñón derecho. Asimismo, se diagnosticó estenosis ureteral severa izquierda, condición que ha generado como complicación una hidronefrosis severa", informó la clínica. 

Mario Vizcarra, hermano del expresidente, encabezó junto a unos simpatizantes del partido Perú Primero una vigilia en los exteriores de la clínica por la salud del exmandatario. 

