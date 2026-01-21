PJ deja al voto pedido para suspender sentencia de Martín Vizcarra hasta que se confirme en última instancia

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó al voto el pedido presentado por la defensa técnica del exmandatario Martín Vizcarra para suspender la ejecución provisional de la sentencia de 14 años de prisión efectiva impuesta en su contra.

El tribunal deberá decidir si el exmandatario espera en libertad hasta que el fallo por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua sea confirmado en última instancia o si, por el contrario, permanece internado en el establecimiento penitenciario Barbadillo.

"Decisión del colegiado se notificará a las casillas electrónicas de las partes del proceso, tras evaluar los argumentos de la defensa como arraigo laboral, familiar y estado de salud del exmandatario", indicó el Poder Judicial.

Como se recuerda, el 26 de noviembre del 2025, Vizcarra Cornejo fue condenado a 14 años de prisión en su condición de presidente regional de Moquegua al considerar que se acreditó que recibió 2,3 millones de soles en sobornos por parte de dos consorcios empresariales para que se puedan adjudicar el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Como se recuerda, el 26 de noviembre del 2025, Vizcarra Cornejo fue condenado a 14 años de prisión en su condición de presidente regional de Moquegua | Fuente: RPP

#AudienciaPJ. Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó al voto pedido para suspender ejecución de sentencia de catorce años contra expresidente Martín Vizcarra Cornejo por presuntas irregularidades en obras Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua hasta que se confirme en… pic.twitter.com/uaFBUvnmAa — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 21, 2026

Martín Vizcarra será operado por una obstrucción urinaria, según Mario Vizcarra

En tanto, Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, denunció una presunta negligencia por parte del Ministerio de Salud, ya que el expresidente deberá ser operado por una obstrucción urinaria severa por cálculos.

Según su testimonio, la acumulación de orina fue detectada hace nueve días, pero el personal del Hospital de Ate Vitarte habría tomado la situación a la ligera y no habría seguido los procedimientos adecuados.

"El Minsa no hizo absolutamente nada, siguiendo los procedimientos para poderlo operar. Tiene una obstrucción urinaria en los dos riñones por presencia de cálculos y eso motiva la acumulación de orina en uno de ellos, que puede ser posible que se degenere en una septicemia", aseveró.