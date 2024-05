Más de 500 comisarías a nivel nacional no formularon un plan de patrullaje para este año, según Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este martes un informe de control referido a la calidad de los servicios de seguridad ciudadana ejecutados por las entidades competentes en la materia, tales como el Ministerio del Interior (Mininter), comisarías, gobiernos regionales y gobiernos locales.

En ese sentido, los resultados del estudio evidencian un panorama adverso en avances respecto a esos servicios públicos, siendo la carencia de instrumentos para combatir el delito, la falta de equipamiento policial y daños en la infraestructura de las comisarías el común denominador.

Entre estas carencias, el órgano de control señala que más de 500 comisarías a nivel nacional no elaboraron un plan de patrullaje para este año. Además, más de 400 comisarías no cuentan con alcoholímetros, radios para comunicarse ni escudos protectores para los agentes del orden.

#LoÚltimo 🚨 Durante operativo de control, detectamos más de 8000 situaciones adversas en comisarías y entidades a cargo de la seguridad en el país. Comunicamos informe al @pcmperu, @MininterPeru y @PoliciaPeru para que adopten medidas correspondientes 📲 https://t.co/PZZC9iveeQ pic.twitter.com/n06vTNWWl3 — Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) May 21, 2024

Comisarías carecen de equipamiento policial

La Contraloría aplicó su estudio en un total de 695 comisarías básicas en 25 regiones del país, 6 Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, 26 gobiernos regionales, 176 municipalidades provinciales, y 492 municipalidades distritales. Este se realizó entre 1 de febrero y 15 de marzo del 2024.

En cuanto a los resultados, se detectó que el 100% de comisarías básicas evaluadas -de un total de 1325 a nivel nacional- no tiene en su infraestructura condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, como rampas y escaleras con señalización; tampoco con espacios para sillas de ruedas ni servicios higiénicos habilitados para dicha población.

Asimismo, el 83% de dichas estaciones policiales -es decir, 575- no cuenta con un plan de patrullaje para este año, lo que afecta "la programación de la vigilancia, prevención, intervención o auxilio a favor de la población de la jurisdicción de la comisaría".

Cabe resaltar que, según la CGR, el año pasado fueron 414 las comisarías que no contaban con dicho instrumento, cifra que se ha incrementado en más de 100 para el 2024.

Además, el 17% de comisarías básicas - es decir, 119- no vienen ejecutando el patrullaje por sector de forma diaria, con lo cual se "afecta la disuasión, prevención y persecución de los hechos delictivos en la jurisdicción de dichas comisarías".

Siguiendo con los resultados, el 8% de comisarías básicas -es decir, 59- no cuentan con mapa del delito, lo que afecta la "planificación y formulación de estrategias de patrullaje, recorridos, distribución de efectivos y vehículos en sus respectivas jurisdicciones".

Finalmente, se detectó que 63 comisarías no cuentan con varas de ley, 18 no cuentan con grilletes, 34 no cuentan con chaleco antibalas, 536 comisarías no cuentan con radios móviles de comunicación, 452 comisarías no cuentan con escudos, y 463 no cuentan con alcoholímetro.

La Contraloría detectó falta de equipamiento técnico y logístico en cientos de comisarías a nivel nacional Fuente: Andina

Cancillería: Mininter no cuenta con estudios sobre "principales manifestaciones" de inseguridad

Por otro lado, la Contraloría advirtió que el Mininter "no realiza encuestas en materia de seguridad ciudadana, no cuenta con estudios sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el delito; y no sistematiza las buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana".

Además, en su calidad de miembro del comité técnico de coordinación del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana (Coteco – Sinaisec), "no aprobó su plan anual de trabajo, no emitió informes de diagnóstico sobre evolución de indicadores en inseguridad, violencia y comisión de delitos y no viene brindando asistencia técnica y administrativa al Coteco - Sinaisec".

En esa línea, se advierte que el Ministerio del Interior "no cuenta con documentos o similares que acrediten coordinaciones entre la Dirección General de Información para la Seguridad con el Instituto Nacional de Estadística e Informática", ni tampoco "acreditan estudios

realizados sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el delito, sea de manera directa o encargándolos a instituciones universitarias o especializadas".

"La situación expuesta afecta la gestión de la información en materia de seguridad ciudadana, al no contar con información oportuna, confiable y de calidad que sirva de base para el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos vinculados a la seguridad ciudadana", resalta el informe.