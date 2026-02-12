Ordenan ampliar por 24 meses plazo de investigación preparatoria contra Vladimir Cerrón por presunto financiamiento ilegal de campañas

El juez Leodan Cristóbal Ayala dispuso que la prorroga del plazo de esta investigación preparatoria por el plazo de 24 meses se computará desde el 11 de noviembre del 2025 hasta el 10 de noviembre del 2027.

El Poder Judicial ordenó que se amplie por 24 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida al prófugo exgobernador Regional de Junín Vladimir Cerrón y otros por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre entre los años 2008 y 2021.



El juez Leodan Cristóbal Ayala adoptó esta medida al declarar “fundado en parte” el requerimiento que hizo la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Tercer Despacho, el 27 de octubre del 2025 , para que se ordenará una prórroga de esta investigación preparatoria seguida a Cerrón Rojas y otros por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado, pero por un plazo de 36 meses.



Mediante una resolución emitida el último 6 de febrero, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado consideró que un periodo acorde con la armonía del derecho del Estado de perseguir el delito y el derecho de los imputados a un plazo razonable, no puede ser superior a los 24 meses para que todos los actos de investigación pendientes concluyan con satisfacción como la transcripción de 73 audios, la realización de una pericia fonética y su transcripción respectiva, entre otras diligencias a fin de que, en su oportunidad, la fiscalía pueda decidir si presenta una acusación fiscal o el sobreseimiento o archivo total o parcial del caso.



“En el examen de autos, este Juzgado Nacional ha tenido presente el justo equilibrio entre el término indispensable que demanda la investigación de la causa y el estricto respecto al derecho al plazo razonable de las partes, lo que se concreta en la decisión que se expide tomando en cuenta esencialmente la doctrina y la jurisprudencia actual sobre la obligación y la potestad del Estado de perseguir el delito y sancionar a sus autores, más el respeto de los derechos y garantías del justiciable", dice la resolución.

"Siendo así, en este caso, habiendo determinado la justificación de la prórroga y el plazo estrictamente adicional del mismo, corresponde estimar el requerimiento por el término no más allá de veinticuatro (24) meses desde su vencimiento, incluyendo el tiempo transcurrido hasta la fecha” agrega.



El magistrado declaró además “infundada” la oposición planteada por la defensa legal de Vladimir Cerrón, del Congresista Guido Bellido y otros investigados contra el requerimiento de prórroga que presentó el Ministerio Público respecto a esta investigación preparatoria.