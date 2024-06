Pedro Castillo empleó frases agraviantes sobre aspecto físico de Dina Boluarte en audiencia por fallido golpe de Estado

Lima Fiscalía pide ampliar prisión preventiva contra Pedro Castillo por fallido golpe de Estado [VIDEO]

El exmandatario Pedro Castillo empleó frases agraviantes sobre el aspecto físico de la presidenta de la República, Dina Boluarte, cuando sostuvo que la Fiscalía de la Nación le imputó hechos falsos por el intento de golpe de Estado que protagonizó en diciembre de 2022.

Esas declaraciones las dio Pedro Castillo durante la audiencia realizada este jueves en la que la Fiscalía de la Nación pidió al Poder Judicial prolongar por 18 meses la prisión preventiva en su proceso por el fallido golpe de Estado. Por este caso, el exmandatario es acusado por el presunto delito de rebelión y enfrenta un pedido de 34 años de prisión.

Este 6 de junio, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley evaluó en audiencia el pedido formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Cabe señalar que la medida original -18 meses de prisión preventiva impuesta en diciembre del 2022- vence este jueves. Sin embargo, en caso el juez no apruebe la prolongación o no emita hoy una resolución, Pedro Castillo no saldrá libre. Esto porque se encuentra vigente una segunda orden de prisión preventiva por 36 meses por organización criminal y corrupción por los casos Puente Tarata, PetroPerú y Anguía.

Argumentos de la Fiscalia y defensa de Castillo

Entre los hechos que le imputa, el Ministerio Público indicó que existe peligro de fuga por parte de Castillo porque su familia está asilada en el extranjero, no cuenta con arraigo laboral y obstruye a la justicia en las investigaciones que se le sigue.

En respuesta, la defensa legal de Pedro Castillo, Luis Walter Medrano Girón, pidió que se rechace la ampliación y sugirió que su patrocinado sea procesado en libertad, bajo comparencencia con restricciones.

“Ahora están diciendo que hubo peligro de fuga. Juro por mi patria, por mi familia, por los maestros del Perú y por este pueblo sufrido, jamás se me ha cruzado por la cabeza irme. Estoy demostrando que todas las imputaciones solamente corresponden a un libreto. ¿En qué momento he obstaculizado la etapa de investigación? En ningún momento, señor magistrado y eso le consta a usted mismo”, indicó Castillo.