Pedro Castillo presenta denuncia penal contra jefa del INPE y otros funcionarios tras difusión de fotos de requisa

El expresidente, a través de su defensa técnica, manifestó que hubo una vulneración a su intimidad personal tras difundirse en la prensa la intervención en su celda.

El exmandatario Pedro Castillo Terrones, quien cumple prisión en el Penal de Barbadillo por su fallido golpe de Estado, formalizó una denuncia penal dirigida contra Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y Henry García Malpartida, director de seguridad de la sede central de dicha institución.

La medida legal, presentada por su abogado Walter Ayala, surge tras la difusión en medios de comunicación de fotografías del interior de su espacio de reclusión, las cuales muestran objetos personales y las condiciones de su encierro luego de un operativo de requisa realizado el último fin de semana.



En el petitorio del documento judicial, el cual fue remitido a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, se detalla que la acción se basa en la presunta comisión de delitos como violación de la intimidad, revelación de información reservada, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales.

Según el texto de la denuncia, estos hechos habrían ocurrido al "haber filtrado indebidamente fotografías de carácter privado del suscrito con el fin de distraer la atención".

#ATENCION Ex presidente Pedro Castillo denunció a la titular del @INPEgob Shadia Valdez por violación a la intimidad, abuso de autoridad y otros, tras requisa en su ambiente del penal de Barbadillo pic.twitter.com/RpxssaKW8L — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) February 10, 2026

Las reacciones de Humala y Vizcarra

La acción de de Castillo se suma a las de los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra, quienes también aparecen en las imágenes difundidas de la requisa realizada por el Grupo de Operaciones Especiales del INPE (Goes).

Vizcarra escaló la protesta al ámbito judicial denunciando un presunto abuso de autoridad al haber sido sometido a tres intervenciones en menos de 24 horas.

A través de sus redes sociales, el exmandatario cuestionó la rigurosidad de estas medidas en comparación con otros internos históricos del penal de Barbadillo.

Por su parte, la defensa de Ollanta Humala remitió una carta a la presidencia del INPE denunciando que se tomaron fotografías sin el consentimiento del exlíder nacionalista.

Su abogado, Edinson Huamán Chacón, recalcó que la situación jurídica de su patrocinado no debería restringir sus derechos fundamentales, señalando que la sentencia dictada en primera instancia contra su patrocinado, la que encuentra aún en apelación, "no restringe sus derechos fundamentales".

¿Qué dice el INPE?

Ante la controversia generada por la exposición pública de las imágenes de los exmandatarios, el INPE afirma que ha iniciado un proceso interno para esclarecer responsabilidades.

"Se ha solicitado al director del establecimiento penitenciario que informe lo ocurrido al jefe de seguridad para que así se pueda determinar la responsabilidad del caso y conocer cómo se filtran esas fotografías", dijo Luis Alberto Vega, gerente general del INPE, en declaraciones a La Rotativa del Aire de RPP.

El funcionario confirmó que se ha requerido documentación técnica al consejo penitenciario y que la Dirección de Asuntos Internos ha tomado competencia para iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes.

A pesar de que la defensa de Castillo y otros exmandatarios recluidos en el mismo penal sugieren que estas filtraciones podrían funcionar como distractores políticos, la administración penitenciaria señala que mantendrá una postura técnica.

"En mi condición de técnico administrativo no me permite ni opinar ni mucho menos prestar atención a ese tipo de opiniones", puntualizó Luis Alberto Vega al ser consultado sobre si este incidente representaba una "cortina de humo" vinculada a otras coyunturas del Gobierno.