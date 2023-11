Roberto Pereira calificó de "absurda" la denuncia de Patricia Chirinos contra magistrados del Poder Judicial

Judiciales Pereira criticó que el Ministerio Público no haya sido cauteloso y ordene la apertura de una investigación preliminar

Pereira criticó que el Ministerio Público no haya sido cauteloso y ordene la apertura de una investigación preliminar. | Fuente: JNJ

El abogado penalista Roberto Pereira calificó de "absurda" la denuncia presentada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, contra los magistrados del Poder Judicial que ordenaron suspender el proceso de investigación y destitución a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"El problema es que si esta denuncia tiene algo de fundabilidad; es decir, si es razonablemente una denuncia que hay que acoger, sobre todo con la velocidad con que ha sido acogida. Creo que es una actitud reactiva de una congresista que no debió haber sido acogida rápidamente por lo menos", dijo en Ampliación de Noticias.

"Resulta contradictorio, porque el Congreso está apelando la decisión para que la evalúe la Corte Suprema. ¿Qué pasaría si la Corte Suprema confirma la decisión de la sala? ¿Van a incluir también a los magistrados de la Corte Suprema que confirman esta decisión en esta denuncia? Es absurdo", agregó.

Asimismo, Roberto Pereira criticó que el Ministerio Público no haya sido cauteloso y, por el contrario, haya ordenado la apertura de una investigación preliminar contra los magistrados Néstor Fernando Paredes Flores, José Luis Velarde Acosta e Iván Alfredo Cabrero Giurisich.

"Además, la propia denuncia carece de todo fundamento. Se trata de una decisión judicial, emitida en un proceso regular, que ha respetado todos los estándares legales y jurisprudenciales. Que se discrepe de la decisión no puede significar que un magistrado ha cometido delito. Creo que es parte de la polarización política, una reacción totalmente emotiva de una congresista. Y el Ministerio Público ha debido ser más prudente y cauteloso", aseveró.

"El problema no solo es la doctora Tello. El problema es que no quieren que la Junta Nacional de Justicia esté integrada por los que están actualmente ahí. O, mejor dicho, quisieran que estén otras personas y no los que están ahí. Pero por motivos absolutamente ajenos a la legalidad y la racionalidad", mencionó.

Pereira criticó que el Ministerio Público no haya sido cauteloso y ordene la apertura de una investigación preliminar. | Fuente: RPP

Exabogado de Alan García consideró que supuestas faltas de los miembros de la JNJ son peores que la corrupción en el CNM

Wilber Medina, exabogado de Alan García, fue quien interpuso una acción de amparo contra la comisión que investigaba al exmandatario y el Poder Judicial falló a su favor, por lo que las investigaciones quedaron paralizadas. Años después, el jurista refirió que las supuestas "faltas graves" de los miembros de la JNJ son peores que los actos de corrupción que terminaron por disolver al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"Son absolutamente cosas diferentes. Yo en ese momento interpuse una acción de amparo contra el Congreso porque la comisión le estaba imputando conductas penales al expresidente García", indicó.

"Había corrupción en el ex Consejo Nacional de la Magistratura. El escándalo de hoy cometido por los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia es mucho mayor y mucho peor que lo anterior", finalizó.