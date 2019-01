No solo el fiscal José Domingo Pérez cuestiona la permanencia de Pedro Chávarry al mando del Ministerio Público, un grupo de fiscales superiores también piden su renuncia. | Fuente: Fotos: Andina / Composición: RPP Noticias

Una enemistad evidente al interior del Ministerio Público. El fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, y el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se encuentran nuevamente enfrentados, ahora que el primero lo apartó del Caso Lava Jato por una "sobreexposición de su caso".

La última vez que hubo un cruce entre ambos fue en medio de las investigaciones en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, luego que se ordene prisión preventiva contra ella, Domingo Pérez dijo que la decisión del juez Concepción Carhuancho debe "servir para que se reflexione sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación”.



Luego de que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, el fiscal Pérez Gómez dijo que la decisión del juez Richard Concepción debe servir para que se reflexione sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación”.



Dos horas después, Pedro Chávarry respondió a través de Twitter afirmando que el “fiscal Pérez tiene un interés político coordinado con el gobierno”. Continuó diciendo que el interés del fiscal del caso Lava Jato es “tapar la investigación del caso Chinchero donde los peruanos perdimos millones de soles y hasta hoy no hay responsables”.



Durante la audiencia para el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras 10 personas afines a Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos, el fiscal José Domingo Pérez recomendó que se pueda citar a declarar a Pedro Chávarry. Esta se daría en el marco de la investigación por los presuntos aportes ilegales de la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.



La respuesta de Chávarry no tardó. "Él no me puede citar porque es mi inferior. Por mi jerarquía él no me puede citar a mí", dijo el fiscal de la Nación en aquella ocasión. Sin embargo, poco después se rectificó y se mostró dispuesto a declarar. El encuentro se programó inciamente para el 19 de noviembre, pero finalmente se concreta este viernes 30, un mes después del cruce más duro entre ambos al final de la audiencia de Keiko Fujimori.

Enemigos en casa



Mientras Keiko Fujimori cumplía una prisión preliminar de 10 días, a inicios de octubre, el fiscal Pérez Gómez viajó a un Encuentro Nacional Anticorrupción que se realizó en México. En este espacio reiteró sus críticas contra el fiscal de la Nación.



“Hay cuestionamientos al titular de mi entidad, el fiscal de la Nación, de lo cual yo he dado en la prensa peruana mi posición crítica. Me reafirmo en lo que he señalado anteriormente”, señaló.



Un día antes, el Ministerio Público retiró de su puesto a Érika Delgado, parte del equipo del fiscal José Domingo Pérez, quien solicitó la detención preliminar de Keiko Fujimori y las otras 24 personas.



No es nueva la crítica de Pérez Gómez. El 2 de agosto dijo que Chávarry no era la persona más adecuada para asumir la Fiscalía de la Nación, debido a las conversaciones que mantuvo con el destituido juez César Hinostroza, quien se encuentra detenido en España.

Críticas a Chávarry

Y es que la vigencia de Pedro Chávarry a la cabeza del Ministerio Público ha sido cuestionada incluso por el presidente Martín Vizcarra. “Está seriamente cuestionado y pedimos su renuncia por el bien de la Fiscalía”, dijo el mandatario el pasado lunes.



Un audio publicado por el diario El Comercio mostró una conversación entre Pedro Chávarry y el destituido juez César Hinostroza en el que coordinan una reunión con el expresidente del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez.



El fiscal hace mención que se reunió "con el amigo de Paseo de la República (avenida donde se ubica el CNM)". En el segundo audio, del 11 de mayo, Hinostroza le indica a Orlando Velásquez el pedido del fiscal Pedro Chávarry "para reunirnos esta semana que viene". "Ya sabes por qué motivos", le dice, para luego acordar verse.