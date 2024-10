Descubre postres mexicanos que te sorprenderán esta Navidad

Descubre las recetas más deliciosas de postres navideños mexicanos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No pueden faltar postres navideños en la mesa cuando se celebra la Nochebuena en ningún rincón del mundo. Entre los platos navideños de México tampoco deben faltar, y su gran cantidad de dulces a disposición nos ofrecen grandes alternativas, muy ricas y que, en su mayoría, son fáciles de hacer.

Si quieres tener más de una idea para poner en tu mesa postres que a todos les encanten, no te preocupes, pues la lista a continuación es sumamente diversa, con preparados de ingredientes fáciles de conseguir y de cocinar en casa.

10 mejores postres navideños mexicanos

Si te urge saber qué postre mexicano es fácil de hacer en Navidad, no te preocupes, pues encontrarás más de uno entre los que se preparan con frecuencia desde México, siendo los más deseados:

Flan. Tarta tres leches. Buñuelos. Ensalada de frutas. Pan de elote. Gorditas de nata. Arroz con leche. Tejocotes en dulce. Polvorosas de harina. Hojarascas.

1. Flan o chocoflan

Sin duda, el postre mexicano más fácil de hacer en Navidad es el flan. Y así como es sencillo, lo es de sabroso. En pequeñas porciones viene bien para adultos y niños, además de que si te pones creativo en la cocina, el chocoflan podrá ser la variante que los sorprenda a todos.

Chocoflan | Fuente: YouTube.

2. Tarta tres leches

La inolvidable tarta tres leches no puede faltar. En México las suelen hacer con frecuencia, a tal punto en el que cada mamá tiene su propia variación, con un toque especial único. Lo primero es empezar con la receta de tarta tres leches tradicional y luego ir experimentando con nuevos ingredientes.

Tarta tres leches. | Fuente: RPP

3. Buñuelos

Los buñuelos son otros postres mexicanos que se suelen preparar en Navidad. Son fáciles de hacer: dulces y fritos, las dos cosas que hacen de una comida algo suculento y sin igual (aunque su consumo debe ser moderado). La receta brindada por el canal Nena Postres nos da una versión tradicional:

4. Ensalada de frutas

Una refrescante y ligera ensalada de frutas también viene bien después de la cena Navideña, especialmente si comiste de todo y estás cerca de quedar satisfecho. En muchos hogares la preparan bien cremosa, como enseña el canal Rashel Román Recetas:

5. Pan de elote

Un clásico infaltable es el pan de elote, que se puede hacer en cualquier época del año, pero en Navidad también le da un toque especial. El pan de maíz tiene su propio sabor, muy apetitoso, y diferente del pan normal. Sin duda, acompañarlo con crema o nata hará que resalte a pesar de lo simple que es. Sigue la receta del canal Comida Mexicana con Ali:

6. Gorditas de nata

No necesitas ser un experto en la cocina para preparar unas deliciosas gorditas de nata. De hecho, son de esos postres que vienen a salvarte el día si ya tienes repleta la agenda en la cocina para hacer la cena navideña. Son fáciles de hacer, al igual que rápidas. La receta del canal Vicky Receta Fácil es ideal:

7. Arroz con leche

¿A quién no le encanta un arroz con leche? No solo en México, sino en el resto de países de Latinoamérica. Servido bien frío y con su buena rociada de canela, es el perfecto cierre de una cena apetitosa y especial. No pierdas la oportunidad de prepararlo, preferiblemente un día antes, para que los sabores se concentren.

Arroz con leche. | Fuente: Pixabay.

8. Tejocotes en dulce

Los tejocotes se aprovechan de mil formas durante el invierno en México, y una de las más queridas es prepararlos bañados con panela. De esta forma, quedan muy dulces, combinando los sabores de la fruta y del piloncillo. La receta del canal Desde Mi Cocina by Lizzy te muestra una forma de hacerlos muy sencilla:

9. Polvorones de harina

Los polvorones son de esos dulces que aprendes a amar desde niño. Lo fácil que se deshace en migas al morderlos, los hacen la compañía excelente para una buena taza de café mientras esperas que lleguen los regalos navideños. Puedes seguir la receta del canal Rashel Román Recetas, con la que es imposible fallar:

10. Hojarascas

Las galletas son una opción clásica cuando se trata de postres navideños, y las puedes hacer con un toque especial si sigues la receta de las hojarascas, que incluyen mucha canela y azúcar, con un toque crujiente especial. Te dejamos la receta del canal Vicky Receta Fácil:

En México no se contienen a la hora del postre en Navidad, llenando sus mesas con dulces apetitosos y muy tradicionales. Como habrás notado, algunos no son solo típicos de este país, sino también en muchos otros de Latinoamérica, así que puedes optar por estos si te hacen sentir más cómodo, o atreverte a intentar los que te resulten más novedosos.