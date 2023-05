Reseña de los audífonos vivo TWS 2 ANC: un equipo promedio para usuarios que buscan más por su dinero

No es fácil competir en un mercado como el de los audífonos TWS, ya que la enorme propuesta es abrumadora y son muchas las marcas, sin importar que sean de teléfonos o de audio, que intentan liderar las ventas. Vivo no es una marca que asociemos con audio de este tipo o, por lo menos, al nivel que asociamos a Apple, Samsung o la misma Huawei hoy. Sin embargo, eso no amilana su entusiasmo para volcar su experiencia y nombre en el terreno móvil y empujar un formato consistente. ¿Es consistente este TWS 2 ANC? En NIUSGEEK te diremos si vale la pena conseguirlo o no.

Vivo TWS 2 ANC: especificaciones técnicas

VIVO TWS 2 ANC Starry Blue DIMENSIONES Bud: 23.8 x 22.2 x 30.2mm (4,7g) | Case: 60 x 24.3 x 30.2mm (419 g) | IP54 DRIVER 12.2mm 20Hz-20 Khz CONECTIVIDAD BT 5.2 | Google Fast Pair | CODEC: aptX Adaptivo, AAC, SBC |Latencia: 88ms (43ms gaming) REDUCCION DE RUIDO Tres modos: Modo de tres niveles, Modo Smart o Modo dinámico SENSORES Tres micrófonos para NC, detección de uso y controles táctiles a presion AUTONOMÍA Carga por USB-C | Buds: 45mAh | Case: 505 mAh





Vivo TWS 2 ANC: esto es lo que debes saber

Un diseño elegante. Es lo que más destaca en el modelo “Starry Blue” que nos tocó reseñar. En este caso, el case de esquinas redondeadas es extremadamente brilloso y de superficie suave, haciéndolo ideal para un investigador de CSI que quiere extraer huellas de un sospechoso. El tono azul oscuro es elegante y sobrio, además de ser un camuflaje tremendo de componentes en ambientes con poca luz.

El diseño de los earbuds es clásico, de bastones cortos y que tiene espacio para alojar hasta tres micrófonos por pieza (dos externos para el control de ruido en llamadas y un tercero cercano al driver de 12.2mm para el ANC. Además, aloja sensores de cercanía que activan la pausa y la reanudación del contenido si nos quitamos o ponemos los TWS.

En el bastón se aloja la parte de control táctil mediante “pellizcos”, un estilo que no me agrada mucho y que ya tuvo una referencia directa en la reseña de los FreeBuds Pro 2 de Huawei. En el caso del case, se añade un botón para el emparejamiento de equipos nuevos y el puerto de carga USB-C para darle energía a este sistema.

Si bien son de buen acabado, siento que quedan algo flojos respecto a otros equipos, como los Redmi Buds 3 Pro o los CX de Sennheiser. En el case tenemos un juego de almohadillas de silicona que, afortunadamente, no me causaron escozor como otras marcas; así que el “team alergia a la silicona” puede estar tranquilo.

Emparejamiento conveniente. La llegada de Google Fast Pair aligera todos los procesos de emparejamiento, así que no tienes que preocuparte respecto al reconocimiento de tu equipo – en iOS tampoco, dicho sea de paso -, y tampoco de la proximidad que requieres para la estabilidad de la reproducción. En momentos en los que algunos fallaban cuando teníamos el smartphone en el bolsillo, estos TWS 2 se portaron bien y sin saltos.

El rango de emparejamiento está dentro de lo esperado, pero he tenido un par de caídas mientras usaba el Pixel 6 Pro y el ThinkPhone de Motorola. Por momentos, el audio intentaba sincronizarse en ambos earbuds hasta lograr consistencia, pero era un tema algo recurrente y no tan agradable de escuchar cuando ponía el teléfono en el morral.

La app. En este caso, vivo trae a Android – no a iOS, por el momento – una aplicación para controlar los niveles de cancelación – adaptivo, profundo, estándar y leve -, el modo awareness y los “pellizcos” y toques. Además, podemos activar y desactivar el aptX adaptivo, la propuesta de Qualcomm para mejorar el códec básico SBC y que intercala entre las generaciones de aptX automáticamente, en función de lo que estemos escuchando.

La cancelación. Ya que menciono esto en el resumen de la app, me quiero centrar en ese punto. Al no tener un oído completamente sellado, los niveles más leves de cancelación son casi imperceptibles, y el más eficiente es el más intenso. Los otros tres los podríamos reservar a labores dentro de casa o en momentos en los que no deberíamos dejar de atender al entorno.

Para activar estos niveles de ANC, debes hacer una pulsación larga a los bastones del equipo, pero debes determinar el nivel de profundidad del ANC en la app de Android.

¿Qué tal suenan? En términos generales, siento que les falta fuerza. En comparación a equipos más económicos, como los Freebuds 5i o SE, se sienten algo “débiles” en contundencia de volumen. Si bien podemos ajustar los bajos y medios desde la app, esto sólo “colorea” más el audio sin entregar potencia. Se sienten un par de pasos por detrás de otros en salida, pese a tener un driver prominente.

Otro tema es el Free HD, el mismo que no está disponible si emparejas estos TWS con un equipo que no sea vivo, al igual que la baja latencia para juegos. Una pena que no podamos probar todas las capacidades de estos audífonos, ya que se reservan solo para la marca. Lo entendería si hablamos de ecosistemas más amplios, como los de Apple o Samsung. Sin embargo, y frente a una amplia oferta de equipos con funciones similares y más potencia de salida, estos earbuds no serán aprovechados al 100%.

Para graficar la idea: escuché el Instrumedley de Dream Theater en Budokah, Japón, mientras caminaba desde RPP a mi casa y exponiéndome a ruido de tráfico y mis propios pasos. Puse el nivel de cancelación más alto, mientras dejaba el awareness a mano con la pulsación larga.

En resumen, sentía algo de fuga de audio por el aislamiento poco satisfactorio de las almohadillas. Al ajustar más los earbuds a mi canal auditivo, el bombo ganó un poco más de presencia. Sin embargo, el teclado y la guitarra parecían competir por la franja media superponiendo ambos sonidos. No sentía una clara expansión del tema, y en ritmos como el rock esto puede ser un problema.

En el caso de las llamadas, la cancelación va dentro de lo esperado, con bajadas repentinas en la recepción, aunque combate bien los ambientes con mucho eco. Te recomiendo escuchar la grabación incluida en esta nota.

¿Cómo anda la autonomía? Promedio, realmente. Hablamos de un uso de 3 horas y 45 minutos con el ANC trabajando en todo momento, y hasta 14 horas en total cuando agotamos la energía del case y los TWS. Para cargar ambos, requerimos cerca de dos horas.

Vivo TWS 2 ANC: ¿Vale la pena?

Es aquí en donde el argumento del precio puede complicar el tema. Hablamos de un equipo que, con un teléfono vivo, puede ser usado al 100% de sus capacidades en temas de calidad de audio y baja latencia. Esa restricción se añade a los 299 soles en los que se puede obtener este equipo. Frente a propuestas que ya hemos revisado – Huawei FreeBuds 5i añade LDAC, por cierto – estos TWS de vivo no parecen tener una buena relación “calidad precio”. Yo esperaría a que bajen el costo final, porque no andan mal. Solo tienen la mala suerte de estar en un mercado lleno de soluciones a todo costo.

* Equipo cedido a préstamo por vivo Perú desde el 21 de abril hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 299 soles y disponibles en el centro de servicio de vivo.