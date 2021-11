Francia planea bloquear a Wish de las busquedas en tiendas de aplicaciones y motores web. | Fuente: Unsplash

Varios funcionarios franceses han ordenado este miércoles a los motores de búsqueda y tiendas de aplicaciones del país europeo que eliminen al sitio de comercio electrónico Wish.

Wish es una plataforma de ecommerce que funciona como intermediario y mayormente alberga comerciantes con sede en China que envían sus productos directamente a los clientes.

El año pasado, un organismo de protección al consumidor francés comenzó a investigar a Wish, ya que se sospechaba que era demasiado fácil engañar a los consumidores y vender productos falsificados en Wish, incluyendo ropa y artículos electrónicos.

Como parte de la investigación, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ordenó 140 objetos diferentes en Wish, la mayoría de ellos importados.

Francia indica que los consumidores se exponen a engaños y estafas en Wish.

"Sitio peligroso para los consumidores"

El 95% de los juguetes que adquirieron en Wish no cumplía con la normativa europea, de esos, el 45% son considerados peligrosos. Con respecto a los productos electrónicos, el 95% no debería estar disponible en Europa, y el 90% de estos eran peligrosos.

Cuando un producto es peligroso, se notifica en la página de Wish para que sea eliminado dentro de las 24 horas. Sin embargo, "en la mayoría de los casos, esos productos siguen estando disponibles con un nombre diferente y, a veces, incluso con el mismo vendedor. La empresa no mantiene ningún registro relacionado con transacciones de productos peligrosos y no conformes", dice el Ministerio de Economía de Francia en su comunicado.

El proceso burocrático tomará tiempo, pero cuando se aplique el bloque, el sitio web de Wish seguirá disponible y la aplicación continuará funcionando si ya está descargado, pero Wish ya no figurará en los resultados de búsqueda en App Store, Play Store o Google.

Si los funcionarios franceses creen que Wish ha implementado adecuadamente los cambios en su plataforma para cumplir con las regulaciones podrían levantar la prohibición.

