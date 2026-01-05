Empieza el año con el pie derecho: Ignacio Buse ingresó al top 100 del ránking ATP

Buenas noticias para el tenis peruano. Ignacio Buse, nuestra primera raqueta nacional, ingresó al top 100 del ránking ATP tras la publicación de la primera lista del año 2026.

El peruano de 21 años ascendió dos posiciones con respecto al último ránking de la temporada pasada, instalándolo por primera vez dentro de los 100 mejores del deporte blanco.

Ignacio Buse tiene 627 puntos, y está a solo tres del puesto 98, quien lo posee el español Carlos Taberner. Para ingresar a los 90 mejores, deberá sumar 43 unidades. Pero, no se sabe aun cuando volverá a jugar por una lesión.

¿Ignacio Buse jugará el Abierto de Australia?

En la segunda semana de diciembre, Ignacio Buse dio a conocer que sufrió una lesión que lo obligó a parar la pretemporada.

"Quiero comunicarles que he sufrido una lesión que me ha obligado a detener la pretemporada y ajustar la planificación prevista", indicó en un primer momento.

"No es una situación sencilla, pero junto con mi equipo médico y de trabajo estamos centrados al cien por cien en la recuperación, siguiendo el proceso con calma y responsabilidad. El objetivo es volver a competir en enero, aunque por el momento iremos evaluando la evolución semana a semana", complementó.

Si bien no se ha confirmado su participación en la qualy, podría ingresar de manera directa al cuadro principal gracias al ránking. Pero, todo dependerá de cómo evolucione su lesión.

Cabe precisar que el Abierto de Australia empezará el 18 de enero y culminará el 1 de febrero.