Equipo completo: Perú empezó sus entrenamientos con miras al duelo con Alemania por la Copa Davis

Perú inició sus entrenamientos de cara al enfrentamiento con Alemania por la Copa Davis.

Todo va quedando listo. El equipo peruano de tenis ya entrena en Düsseldorf para lo que será su duelo ante Alemania por las qualifiers de la Copa Davis 2026.

A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Tenis informó que este lunes empezaron los entrenamientos de la Bicolor con la presencia de Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno y Arklon Huertas del Pino. Además, informó que Ignacio Buse se iba a incorporar a las prácticas este martes.

"El equipo peruano de Copa Davis entrenó esta mañana (lunes) en las canchas indoor del Club de Tenis Zentrum ubicado en Essen. Esta tarde, tendrán la segunda sesión de prácticas en el Castello Dusseldorf, la sede oficial de la serie de este fin de semana", indicó la Federación en su cuenta de Instagram.

"Hoy se incorporó a los entrenamientos Arklon Huertas del Pino y mañana, con la llegada de Ignacio Buse, ya estará el equipo completo. Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno también entrenaron ayer en Essen", finalizó.

Perú se enfrentará a Alemania en las qualifiers de la Copa Davis

La cuenta oficial en español de la Copa Davis confirmó el equipo peruano que enfrentará a Alemania en las qualifiers del torneo.

A través de sus redes sociales, informó que la llave entre Perú vs Alemania se disputará el 6 y 7 de febrero en el Castello Düsseldorf, recinto multifuncional que tiene capacidad para 3 300 espectadores.

El equipo peruano estará representado por sus cuatro mejores raquetas: Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino.

Copa Davis Juan Pablo Varillas Ignacio Buse Gonzalo Bueno

