Juan Carlos Ferrero confesó sentirse "dolido" tras dejar de ser entrenador de Carlos Alcaraz

Juan Carlos Ferrero reconoció sentirse dolido tras dejar de ser entrenador de Carlos Alcaráz. En conversación con Marca, el extenista pensó que iba a continuar trabajando una temporada más con su compatriota. Reveló que no llegaron a un acuerdo y que ese fue el motivo principal de su no continuidad.

"Es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos y, como en todo contrato nuevo, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Como en todos los contratos, uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí", confesó Ferrero.



"Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado. Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestros caminos", opinó.



La mejor etapa de la dupla Ferrero - Alcaráz

En otro momento, Ferrero indicó que, de los siete años juntos, los momentos más bonitos fueron en la etapa de los 15 a los 18 años de Carlos Alcaraz.



"Compartimos muchísimos momentos juntos en entrenamientos, en torneos, en hoteles... Siempre íbamos juntos a todas partes. Ese crecimiento, esas experiencias, esos resultados, la mayoría buenos, aunque siempre hay alguno inesperado, fue muy bonita", destacó.



"Luego, cuando uno está arriba, los objetivos son diferentes y ya no tienes tantos puestos a escalar ni tantas cosas que enseñar. Lo llevas más a un camino de enseñanza poco a poco", apuntó.



"Cuando yo llegué, él era un jugador que tenía unas capacidades impresionantes, técnicas, físicas y también mentales, y entre todo el equipo hemos sido capaces de llevarlo hacia arriba. Y él nos ha dado absolutamente todo para aprender y para trabajar y para seguir adelante. Yo he tenido suerte de encontrar a la persona capaz de hacer todo eso al nivel de Carlos. Yo creo que los dos estamos agradecidos de habernos encontrado", comentó.



El máximo logro de Carlos Alcaraz

Por último, confesó que uno de los grandes objetivos fue convertir a Carlos Alcaráz en un profesional. "Ese era uno de los objetivos, pero el más claro es que creciera como persona y como profesional. Que se integrara bien en este mundo, que es complicado. Una vez se ha hecho tan famoso y tan favorito en todos los torneos, pues ayudarle a llevar toda esa presión", amplió.



"Me he dejado el alma en este proyecto. Creo que he invertido muchísimo tiempo, muchísimas ganas, mucho trabajo, y creo que ha sido importante encontrar el equipo y las personas que me dejaran hacerlo. Cuando entramos, con 15 años, ves al jugador, ves lo bueno que es, ves el potencial, pero no te imaginas todo lo que se viene. Se trabaja para ello, con mucha ilusión, pero siempre es complicado ver los sueños hechos realidad. Me quedo con una sensación de tranquilidad, de haber hecho los deberes y espero que piensen un buen trabajo", finalizó.

