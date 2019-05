Estos son los personajes de "Game of Thrones" más comentados en redes sociales. | Fuente: HBO

"Game of Thrones" se despide este 19 de mayo de la televisión, no solo como una las series más vistas ─el cuarto episodio de la octava temporada rompió récord con 18,4 millones de espectadores─ también es una de las más comentadas en las redes sociales.

Los fanáticos analizan en tiempo real lo que le sucede, en cada capítulo, a sus Stark, Targaryen y Lannister favoritos. Esto se hizo evidente con la batalla de Winterfell (cuyo episodio se llamó "The Long Night") que generó un impacto de 7,8 millones de publicaciones en Twitter.

Entonces, ¿cuáles son los personajes de "Game of Thrones" que más conversación han generado durante la octava y última temporada? Según el canal HBO fueron:

Las acciones de las hermanas Sansa y Arya Stark han sido muy comentadas. | Fuente: HBO

1. Arya Stark (Maisie Williams): La menor de los Stark se convirtió en toda una guerrera capaz de asesinar nada menos que al Night King. Un giro que nadie se esperaba.

2. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke): La entrega final de "Game of Thrones" no ha sido amable con la madre de dragones: ha perdido a sus consejeros más cercanos, a su dragón y ha descubierto que no es la única Targaryen capaz de ceñirse la corona. Sus inesperadas acciones en el penúltimo episodio fueron muy comentados.

3. Cersei Lannister (Lena Headey): La reina no ha aparecido mucho en la entrega final, pero sus acciones han sido comentadas.

4. Sansa Stark (Sophie Turner): Hace tiempo que dejó de ser una niña inocente para convertirse en una política sagaz que hace lo necesario para conseguir sus objetivos.

5. Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright): Se esperaba mucho del nuevo Cuervo de Tres Ojos. Sus interacciones con los demás personajes de "Game of Thrones" generaron muchos comentarios.

La reina Daenerys no ha tenido una buena temporada en "Game of Thrones". | Fuente: Archivo

¿QUÉ SE COMENTÓ?

En "Winterfell", el capítulo estreno de la octava temporada, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y los hermanos Bran y Sansa Stark (Sophie Turner) fueron los personajes con más menciones en redes sociales. Mientras que en "A Knight of the Seven Kingdoms", Arya Stark (Maisie Williams), Brienne de Tarth y nuevamente Daenerys fueron los más nombrados.

Durante y después del tercer episodio "The Long Night", Arya fue obviamente el personaje más comentado por los internautas de Latinoamérica. Le siguió la Madre de los Dragones y Bran Stark.

En "The Last of the Starks", los personajes que generaron más conversación en redes sociales fueron Daenerys Targaryen, Cersei Lannister (Lena Headey), Sansa Stark y Missandei.

El penúltimo capítulo "The Bells" posicionó a Daenerys Targaryen, Cersei Lannister y Arya Stark en Twitter, Facebook e Instagram.

El episodio final de "Game of Thrones" se estrenará este 19 de mayo, a las 8 p.m., por HBO y HBO GO.