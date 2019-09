¡De nuevo juntos! El elenco de "Game of Thrones" presentará los Premios Emmy 2019

El elenco de "Game of Thrones" se reencontrará en los Premios Emmy 2019 como presentadores. | Fuente: Instagram

El elenco de "Game of Thrones" está listo para una reunión en vivo. Los protagonistas de la serie, que este año terminó su ciclo tras ocho temporadas, subirán al escenario de los Premios Emmy 2019 como presentadores.

La lista de elegidos está conformada por: Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Sophie Turner, Maisie Williams, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, Alfie Allen y Gwendoline Christie. Todos ellos están nominados en la presente ceremonia que se realizará el próximo 22 de setiembre.

Los actores de "Game of Thrones" no serán los únicos candidatos en subir al escenario. Los Premios Emmy 2019 no contarán con un maestro de ceremonias así que han optado por grandes estrellas de Hollywood para entregar las estatuillas.

Así destacan nominados como Angela Bassett ("9-1-1"), Viola Davis ("How to Get Away with Murder"), Michael Douglas ("The Kominsky Method"), Billy Porter ("Pose"), Jimmy Kimmel ("Jimmy Kimmel Live"), Seth Meyers ("Late Night With Seth Meyers and Documentary Now!") y Stephen Colbert ("The Late Show with Stephen Colbert").



Otros presentadores serán Taraji P. Henson y Terrence Howard ("Empire"), Peter Krause ("9-1-1"), Naomi Watts ("The Loudest Voice") y Zendaya ("Euphoria").

Zendaya, Maisie Williams y Taraji P. Henson serán presentadoras del Emmy 2019. | Fuente: Instagram

LOS NOMINADOS

Con 32 nominaciones, "Game of Thrones" parte como favorita para los Emmy 2019. La producción de fantasía épica de HBO es la serie más premiada de la historia de estos reconocimientos con 47 estatuillas.

Tras ella se situaron como las más nominadas "The Marvelous Mrs. Maisel", que cuenta con 20 candidaturas; y la serie limitada "Chernobyl", que consiguió 19.

"Game of Thrones" se enfrentará por el Emmy 2019 a la mejor serie dramática a "Killing Eve", "Better Call Saul", "Bodyguard", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This is Us".

"Veep" y "The Marvelous Mrs. Maisel" parten como aspirantes destacadas en la carrera por el Emmy a la mejor comedia, una categoría en la que también fueron nominadas "Barry", "Fleabag" "Russian Doll", "The Good Place" y "Schitt's Creek". (Con información de EFE)