Steve Carell protagonizará nueva comedia de HBO de Bill Lawrence, creador de 'Ted Lasso'

Steve Carell, el recordado Michael Scott en The Office, protagonizará una nueva comedia en HBO de la mano de Bill Lawrence, creador de series como Scrubs (NBC) y Ted Lasso (Apple TV), y el productor Matt Tarses.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el actor de Vírgen a los 40 liderará el elenco del nuevo programa en un pedido de 10 episodios tras “una guerra de ofertas múltiples en plataformas”.

Según revela el portal, la comedia estará ambientada en un campus universitario y se centrará en la relación de un autor con su hija. “Bill Lawrence y Matt Tarses, que colaboraron anteriormente en Scrubs y que actualmente están trabajando en la serie Bad Monkey de Apple, escribirán el primer episodio”, señala el medio.

Asimismo, se conoció que Steve Carell también formará parte de la producción de la comedia, que aún no tiene título, junto con Lawrence y Tarses. La serie de HBO proviene de Warner Bros. Televisión, donde Lawrence renovó su contrato.

“HBO ha sido durante mucho tiempo un abanderado de la televisión de calidad. Hacer un show allí con Steve Carell es un momento destacado inmediato en nuestra carrera para Matt y para mí. Nada puede salir mal ahora”, declaró Lawrence a The Hollywood Reporter.

Actualmente, HBO cuenta con las comedias The White Lotus y Somebody Somewhere de Bridget Everett.

Steve Carell y Tina Fey estarán nueva serie de comedia en Netflix

Steve Carell y Tina Fey protagonizarán una nueva serie de comedia en Netflix. De acuerdo con Variety, el actor y la guionista de Chicas pesadas se juntarán para estar en The Four Seasons, una novedosa serie de ocho episodios de la popular plataforma de streaming basada en la película del mismo título dirigida y escrita por Alan Alda estrenada en cines en 1981.

“La serie se anunció por primera vez en enero con un pedido de ocho episodios y está previsto que comience la producción a finales de este año”, resaltó el portal especializado en cine afirmando que esta no será la primera vez que se junten Steve Carell y Tina Fey.

En efecto, en el 2010, ambos actores protagonizaron la exitosa comedia Date Night, o Una noche fuera de serie, dirigida y producida por Shawn Levy. En la trama, los dos interpretan a los esposos Phil y Claire Foster que buscan reencender la chispa de su matrimonio, pero que son confundidos por unos buscados criminales.

Steve Carell elogia la nueva serie de 'The Office' y descarta participación

Steve Carell descartó su participación en la nueva serie de The Office, de Greg Daniels. Fue durante el Avant Premier de la comedia animada Amigos Imaginarios que el actor se refirió a su antiguo personaje de Michael Scott en la serie estadounidense de NBC, que le permitió ser nominado seis veces consecutivas a los premios Emmy consiguiendo un Globo de Oro el 2006.

En un diálogo con The Hollywood Reporter, Carell aclaró que no estará en la nueva adaptación de The Office. No obstante, destacó que Greg Daniels haya regresado a escribir una nueva historia con The Office, serie donde fue protagonista en las primeras siete temporadas.

“Estaré observando, pero no apareceré. Es simplemente algo nuevo y realmente no hay razón para que mi personaje de Michael Scott aparezca en algo así (…) pero estoy entusiasmado, suena como una gran presunción. Me encanta la idea. Supongo que también se desarrollará en una empresa de periódicos en quiebra”, declaró el también comediante estadounidense.

