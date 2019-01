El elenco de "The Big Bang Theory" le rindió homenaje a su creador: Chuck Lorre, considerado como "el rey de la comedia", durante la gala de los Critics' Choice Awards 2019. "Para nuestro amigo", dijo Jim Parsons, el popular Sheldon Cooper, cuando le entregó el galardón al Logro Creativo (Creative Achievement Award).

En el escenario, también se hicieron presentes Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Melissa Rauch, Simon Helberg, Kunal Nayyar y Mayim Bialik quienes, este año, se despedirán de sus queridos personajes (científicos, nerds y aspirantes a actriz) tras 12 años en pantallas.



Al recordar la brillante carrera de Chuck Lorre, Cuoco (la popular Penny) se mostró conmovida al reflexionar sobre su trayectoria; mientras leía las icónicas tarjetas (tanto graciosas como pensativas) que escribía el productor como despedida de un capítulo de "The Big Bang Theory".

VÍNCULO ESPECIAL

Al aceptar el premio en los Critics' Choice Awards 2019, el creador se dirigió con cariño y humor a su elenco: "ha sido un privilegio haber recorrido esto con ustedes. Tenemos un vínculo muy especial que creo durará el resto de nuestras vidas. La mía será más corta, pero los amo chicos".

En otro momento, Lorre recordó la primera conferencia con el elenco de "The Big Bang Theory" después que los críticos vieran el piloto. "Si la memoria me funciona, no les había divertido. Desde entonces, hemos escrito y producido otros 269 capítulos lo que me parece divertido", comentó siempre dispuesto a arrancar las risas del público.

Acompañado por Jim Parsons, Kaley Cuoco y el resto del elenco en el escenario, el productor afirmó ser "oficialmente la persona más afortunada en el mundo del entretenimiento, si no cuentas a las Kardashians".

El creador, de 66 años, también es responsable de otras exitosas comedias como "Two and a Half Men" (2003-2015), "Mike & Molly" (2011-2013), "Dharma y Greg" (1997-2002), "Mom" (2013), "Young Sheldon" (2017) y "El método Kominsky" (2018) que acaba de ganar el Globo de Oro a Mejor Comedia.