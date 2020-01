¿La historia del príncipe Harry y Meghan Markle se verá en la serie "The Crown"? | Fuente: AFP

"The Crown", cuya tercera temporada está disponible en Netflix, ha sabido equilibrar los conflictos íntimos de la reina Isabel II y su familia con algunos episodios claves de la historia del Reino Unido. El reciente anuncio de la renuncia del príncipe Harry y Meghan Markle a sus funciones de primer rango como miembros de la familia real británica es precisamente un hecho que muchos esperarían ver reflejado en la ficción.

Pero ¿se concretará? ¿Es posible que en las próximas temporadas aparezcan los duques de Sussex? Por el momento, no parece probable. El creador de la serie Peter Morgan ─quien espera que el drama dure seis entregas─ planea terminar la historia antes del momento actual.

"Sé cómo va a terminar 'The Crown', pero es mucho antes de donde estamos ahora", indicó a Entertainment Weekly, en diciembre del 2018, mientras se grababa la tercera temporada de la serie de Netflix. Morgan indicó sentirse incómodo al escribir sobre temas muy cercanos al tiempo presente porque sentía que hacía periodismo, no ficción.

El príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a sus funciones de primer rango dentro de la familia real británica. | Fuente: AFP

"Si esperas un poco de tiempo, 15 o 20 años, básicamente una generación, entre tú y los eventos entonces puedes escribir algo libremente como ficción", recalcó. Ese es el tiempo promedio que esperaría para desarrollar una ficción ─de estar interesado─ donde aparezcan el príncipe Harry y Meghan Markle.

"Esperemos 20 años y veamos qué hay que decir sobre Meghan Markle. No sé qué hay que decir sobre ella en este momento. No sabría y no me gustaría presumir. Ella solo se volverá interesante cuando hayamos tenido 20 años para digerir quién es y cuál ha sido su impacto. Si fuera a escribir sobre Meghan Markle automáticamente estaría escribiendo periodísticamente. No tengo nada que decir sobre ella", subrayó el creador de "The Crown" a fines del 2018.

La serie "The Crown", que va por su tercera temporada, muestra los conflictos íntimos de la reina Isabel II y su familia. | Fuente: Netflix

LA RENUNCIA Y LA RESPUESTA DE LA REINA

Ante la reciente separación del príncipe Harry y Meghan Markle, a sus funciones en la realeza, es más que seguro que su impacto se entenderá mejor conforme pasen los años.

En tanto, los duques de Sussex mencionaron que desean trabajar para adquirir su independencia financiera. Asimismo, planean dividir su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica. De esta manera, esperan criar a su Archie, séptimo en la línea de sucesión al trono británico, "con una apreciación por la tradición real al mismo tiempo que brindamos a nuestra familia el espacio para enfocarse en el próximo capítulo, incluido el lanzamiento de nuestra nueva entidad caritativa".