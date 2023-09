Josi Martínez tras ser eliminado de 'El Gran Chef Famosos': "Hice lo mejor que pude"

‘El Gran Chef Famosos’ continúa con sus noches de eliminación y esta vez fue Josi Martínez quien tuvo que despedirse del programa al no convencer al jurado luego de la preparación de 'una causa con recuerdos y aromas de Ferreñafe' y 'un chi jau cuy con arroz chaufa'. Es así que el joven tiktoker se convirtió en el sexto eliminado mientras que sus compañeros Armando Machuca y Sirena Ortiz seguirán en la competencia.

Ante la decisión de los jueces Javier Masías, Nelly Rossilnelli y Giacomo Bocchio, Josi Martínez dijo estar agradecido con todos por darle la oportunidad de estar en ‘El Gran Chef Famosos’. “Realmente para mi es un orgullo haber sido parte del programa. Me siento muy feliz porque esta es mi primera experiencia televisiva. Hice lo mejor que pude así el plato no me saliera bien como fue el día de hoy”, manifestó.

Seguidamente, añadió: “Siempre quise estar divertido, siempre quise ponerle mi forma de ser que es lo que hace que resalte ante todos. Me siento muy feliz y voy a dar todo de mi en el repechaje y voy a ver qué pasa. Yo prometo volver”.

Por su parte, José Peláez, conductor de ‘El Gran Chef Famosos’ mencionó que le “da pena” tener que despedirse del influencer. “Lo hemos pasado muy bien en esta cocina cada vez que he tenido que ir tu estación. Estoy agradecido que haya estado en esta cocina”, dijo.

Josi Martínez fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Josi Martínez volverá por su revancha en el repechaje de 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (josimartinezzz)

Josi Martínez es elogiado por jurado de ‘El Gran Chef Famosos’

En otro momento, Jossi Martínez recibió elogios del jurado por su talento y su carisma en varios momentos de la preparación de platillos. “Josi eres una persona talentosa, muy graciosa, es bonito verte trabajar. Eres como una esponjita, que absorbe la información y lo aplica. Hoy te he visto un poco distraído, te sugiero que pienses mucho en esto, se te viene una etapa de formación buenísima que es el repechaje”, expresó Giacomo Bocchio.

En ese sentido, Nelly Rossilnelli recalcó: “Yo te veo con una mirada de mamá especial porque te veo tan chiquito, pero con tanta fuerza porque tienes un camino por delante. Eres muy talentoso y de verdad que me has sorprendido. Aparte de la buena vibra que tienes, tiene buena sazón, es algo que me sorprendió”, sostuvo.

Finalmente, Javier Masías emocionó a Josi Martínez con sus palabras. “No estoy seguro de que la cocina sea el arte que mejor desempeñas, lo que sí creo que haces mejor que nadie en este set es ser tú mismo. Creo que eso que vieron en ti cuando te llamaron para invitarte a participar, eso es lo que te ha llevado hasta aquí y es lo que vamos a extrañar”, agregó.