¿Dormir bien puede reducir la aparición de enfermedades gastrointestinales?

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP

Un sueño más saludable se asocia con menores probabilidades de desarrollar diversas afecciones gastrointestinales. Esa es la conclusión de un nuevo estudio presentado en Washington D.C. (Estados Unidos) durante la semana de las enfermedades digestivas.

Para dicho estudio, un equipo de investigadores británicos y chinos acudió a la base de datos de casi medio millón de personas que se encontraban registradas en el Biobanco del Reino Unido. Lo que hicieron fue investigar la asociación entre la calidad del sueño y los trastornos digestivos.

Los investigadores evaluaron cinco conductas individuales del sueño: duración del sueño, insomnio, ronquidos, somnolencia diurna y cronotipo. Además, siguieron el desarrollo de 16 enfermedades digestivas en este grupo de personas durante un periodo medio de 13,2 años.

¿Qué fue lo que hallaron los autores del estudio?

Lo que se encontró, en general, es que aquellas personas con un puntaje mayor en la evaluación del sueño tenían 28 % menos probabilidades de desarrollar cualquier enfermedad digestiva, explicó el doctor Elmer Huerta en el segmento Espacio Vital.



De las 16 enfermedades digestivas analizadas, la reducción del riesgo fue mayor para el síndrome del intestino irritable, con un 50 %, añade el consultor médico de RPP.



De igual modo, el dormir bien se asoció con una reducción del 37 % en las probabilidades de hígado graso, una probabilidad un 35 % menor de úlcera péptica y una probabilidad reducida del 34 % de dispepsia.

"Los autores concluyen en que los médicos, especialmente los gastroenterólogos, deben preguntar a sus pacientes acerca de si están durmiendo bien o no, si roncan o no, para que puedan derivarlos con los médicos especialistas y corregir estos problemas, porque ahí podría estar la razón de muchas dispepsias, hígados grasos, colon irritable, etc.", apunta el Dr. Elmer Huerta.



