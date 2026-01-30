Últimas Noticias
Minsa emitió alerta epidemiológica por alto riesgo de importación y transmisión de sarampión y polio en el país

Minsa indicó que se fortalecerán las acciones de vigilancia epidemiológica, vacunación, diagnóstico oportuno por laboratorio, entre otras medidas.
| Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a los padres de familia para que acudan al establecimiento de salud más cercano con sus hijos e iniciar gratuitamente el proceso de vacunación.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió una alerta epidemiológica con el objetivo de fortalecer las acciones de vigilancia, vacunación y diagnóstico oportuno ante el “alto riesgo” de importación y transmisión de sarampión y polio en todo el territorio nacional.

Mediante un comunicado, el Minsa indicó que la alerta está dirigida a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress), tanto públicas como privadas, e incluye a las direcciones y gerencias regionales de salud, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Centro, Sur y Este, EsSalud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el sector privado.

Entre las principales acciones a desarrollar se encuentra la activación de los equipos de vigilancia y respuesta rápida ante brotes, la notificación inmediata de los casos sospechosos en un plazo no mayor a 24 horas y el fortalecimiento de la vacunación contra el sarampión y la poliomielitis en todo el país.

Asimismo, se fortalecerá las capacidades del personal de salud para la identificación de casos sospechosos, el monitoreo y fortalecimiento de los laboratorios, así como la asistencia técnica para garantizar la adecuada organización y funcionamiento de los servicios de salud en la atención de pacientes.

El Minsa también anunció el desarrollo de actividades de promoción de la salud orientadas a la prevención de enfermedades infantiles.

Se reforzará, además, los mensajes clave priorizando la importancia de la vacunación, la identificación de síntomas de alarma y la necesidad de acudir oportunamente al establecimiento de salud más cercano.

Identificación de síntomas

En cuanto a los síntomas, el Ministerio de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a personas no vacunadas, especialmente niños, y se manifiesta con fiebre alta, ojos enrojecidos, tos, secreción nasal y erupciones en la piel.

Por su parte, la poliomielitis, conocida también como parálisis infantil, afecta principalmente a menores de cinco años y puede provocar fiebre leve, dificultad para pararse y caminar, falta de apetito, malestar general, dolor de garganta, estómago y muscular, así como vómitos y rigidez en el cuello y la espalda.

Finalmente, el Minsa hizo un llamado a los padres de familia para que acudan al establecimiento de salud más cercano con sus hijos e iniciar gratuitamente el proceso de vacunación.

Ministerio de Salud Minsa Sarampión Polio

