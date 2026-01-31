Últimas Noticias
Retiran fórmulas infantiles por posible riesgo a la salud, informó Indecopi: ¿cuáles son?

Indecopi informó la noticia a través de una nota de prensa.
Indecopi informó la noticia a través de una nota de prensa. | Fuente: Andina / Indecopi
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La medida fue adoptada tras una alerta de Digesa por la posible presencia de una toxina que podría causar trastornos digestivos. Indecopi exhortó a los consumidores a no usar los productos y a mantenerse atentos a la información oficial.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) comunicó el retiro del mercado de las fórmulas infantiles Alula Gold Premium 0 a 12 meses, Alula Gold 1 Premium, Alula Gold 2 Premium y Alula Gold Comfort Premium.

De acuerdo con Digesa -citada por Indecopi-, se tomó esta decisión ya que existe la probabilidad de que estos productos contengan trazas de cereulida, una toxina que podría provocar trastornos digestivos, debido a un componente utilizado en el ingrediente Omega 6 ARA.

Ante esta situación, Indecopi recomendó a los consumidores no utilizar los productos mencionados y mantenerse alertas a la nueva información oficial que puedan publicar las autoridades en los próximos días.

Más información

Indecopi indicó que los consumidores que quieran conocer más detalles sobre el caso o recibir orientación pueden comunicarse con Digesa a través del correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe.

Asimismo, la entidad informó que, si algún familiar ha sido afectado por el uso de los productos alertados, puede reportarlo a través del siguiente enlace: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente.

Indecopi fórmulas infantiles

