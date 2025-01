¿Tu trabajo te está afectando emocionalmente? Claves para lidiar con un ambiente laboral tóxico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los ambientes laborales tóxicos son una realidad más común de lo que muchos creen. Estos pueden manifestarse de diversas formas: desde un jefe agresivo y hostigante, un compañero problemático o un clima de constante estrés, muchas personas se encuentran atrapadas en situaciones que afectan su bienestar y desempeño laboral.

Pero, ¿cómo podemos proteger nuestro bienestar y seguir adelante en situaciones así? A continuación, en RPP exploramos cuáles son las claves para sobrevivir y, en algunos casos, transformar un ambiente laboral tóxico en uno más saludable, con la ayuda del Dr. Marcelo Pimentel Bernal, especialista en comportamiento organizacional.

¿Es tu trabajo más tóxico de lo que pensabas? Conoce cómo enfrentarlo | Fuente: RRP

¿Qué es un ambiente laboral tóxico?

El concepto de "ambiente laboral tóxico" no siempre tiene una definición estricta, pero por lo general se refiere a aquellos lugares de trabajo donde los factores negativos, como el maltrato verbal o físico, el hostigamiento constante, las faltas de respeto o la presión excesiva, afectan la salud mental y emocional de los empleados.

Según Pimentel, un ambiente tóxico no siempre se origina en los compañeros de trabajo. En muchos casos, el responsable de crear un clima negativo es un jefe tóxico. "Un ambiente laboral tóxico que, por lo general, suele ser atribuible a un jefe tóxico", explica. Los jefes agresivos, irrespetuosos, que desvalorizan a sus empleados o los enfrentan entre sí son algunos de los causantes de toxicidad en un entorno laboral.

Características de un jefe tóxico

Pimentel nos describe algunas características clave de un jefe tóxico:

Agresión constante: Un jefe que se expresa con hostilidad, que insulta o ridiculiza a su equipo.

Falta de respeto: Tratamiento indigno hacia los empleados, sin valorar su trabajo.

Desgaste emocional: Crea un ambiente de miedo, agotamiento y tensión constante.

Generación de conflictos: Un jefe tóxico suele enfrentar a los compañeros y crear intrigas que afectan el trabajo en equipo.

Un jefe tóxico no solo desmotiva, sino que también genera miedo, conflicto y desgaste emocionalFuente: Pexels

¿Qué hacer cuando te enfrentas a un jefe tóxico?

Lidiar con un jefe tóxico puede ser un desafío. El especialista en comportamiento organizacional sugiere varias estrategias para manejar esta situación:

Poner límites: No tolerar maltratos, faltas de respeto o agresiones. Si esto ocurre, es importante hablar con el jefe de manera respetuosa para explicar la situación.

No reaccionar, responder: Si el jefe se muestra agresivo, no reacciones con más agresión. Responde de forma calmada y profesional, sin caer en el mismo comportamiento.

Mantén tu desempeño: A pesar de las circunstancias, es fundamental que no descuides tu trabajo. Si lo haces, podrías dañar tu imagen profesional a largo plazo, incluso si el jefe está tratando de sabotearte.

Busca apoyo: Habla con recursos humanos o con compañeros de confianza para validar si realmente el maltrato es una percepción personal o si otros también lo experimentan.

Grupo de apoyo emocional: El respaldo emocional es clave. Mantén contacto con personas fuera del entorno laboral que te ofrezcan perspectiva y apoyo.

Estrategias generales para sobrevivir a un ambiente tóxico

Además de las acciones frente a un jefe tóxico, existen otras recomendaciones para gestionar un ambiente laboral difícil:

Establecer límites personales: Asegúrate de mantener un equilibrio entre tu vida personal y profesional. No dejes que el trabajo invada tu tiempo fuera de la oficina.

Desarrollar habilidades de comunicación: Aprender a comunicarte de manera efectiva puede ayudarte a reducir conflictos y mejorar la relación con tu jefe o compañeros.

Buscar oportunidades fuera del entorno tóxico: Si el ambiente no mejora y la situación se vuelve insostenible, considera explorar otras oportunidades laborales. Aunque no es una solución inmediata, puede ser la opción más saludable a largo plazo.



Enfrentar a un jefe tóxico requiere firmeza, control emocional y el apoyo adecuado para proteger tu bienestar y tu carreraFuente: Pexels

¿Cómo evitar que el clima laboral se convierta en tóxico?

No todo depende de ti, pero también puedes contribuir a mejorar el ambiente laboral. Practica el respeto y el apoyo mutuo con tus compañeros. Fomenta la colaboración en lugar de la competencia destructiva y, en caso de ser necesario, manten un diálogo abierto con los superiores para abordar posibles problemas antes de que escalen.

Sobrevivir en un ambiente laboral tóxico no es fácil, pero no es imposible. Identificar la toxicidad, poner límites claros, mantener un alto desempeño y buscar apoyo son pasos clave para manejar estas situaciones de la mejor manera posible. Como señala el especialista, es crucial no perder de vista tu bienestar profesional y personal.

Si las condiciones no mejoran, dar el paso hacia un nuevo entorno podría ser la mejor decisión para tu salud mental y desarrollo profesional.

