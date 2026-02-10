Alianza Lima y su mensaje con el que 'calentó' sus partidos en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Perú se prepara para el Sudamericano de Vóley Femenino 2026. A pocos días del arranque del certamen, Alianza Lima se pronunció en sus redes sociales respecto a dos partidos de la fase de grupos.

"Estos son nuestros partidos en el Sudamericano de Clubes a realizarse en Lima del 18 al 22 de febrero", fue el mensaje de Alianza, acompañado de una imagen que incluyó al entrenador Facundo Morando y a las jugadoras, la colombiana María Alejandra Marin y Clarivett Illescas.

El primer partido de Alianza en el Grupo A será ante Banco Republica de Uruguay, que se jugará el miércoles 18 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

En tanto, su segundo compromiso será contra San Martín en un duelo de equipos peruanos. Las íntimas y santas medirán fuerzas el jueves 19 de febrero.

Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Grupo A: Alianza Lima, San Martín y Banco Republicano

Grupo B: Osasco, Boston College y Olympic

Grupo C: SESI, Regatas Lima y UVIV

¿Cómo comprar entradas al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Para comprar las entradas para el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, primero debes ingresar a la página web de Joinnus. Luego, selecciona el día que deseas ir al coliseo y elige la tribuna de tu elección. Después, escoge los asientos para realizar la compra.

Precios de las entradas al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026