Alianza Lima vs Regatas EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs Regatas EN VIVO: se enfrentan este miércoles 11 de febrero por la fecha 6 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. El encuentro se disputará en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD) y sus canales digitales (página web y app). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Alianza Lima vs Regatas: ¿cómo llegan a la fecha 6 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



Alianza Lima llega al partido en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 14 partidos ganados y 40 puntos. Regatas, en tanto, llega estando en el sexto lugar con nueve victorias y 24 unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Regatas en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



El partido entre Alianza Lima vs Regatas se disputará este miércoles 11 de febrero en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para 6000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Regatas en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



En Perú, el partido Alianza Lima vs Regatas comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs Regatas comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Regatas comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Regatas comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Regatas comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Regatas comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Regatas comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Regatas comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Regatas comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Regatas comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Regatas en vivo por TV y streaming?



El partido entre Alianza Lima vs Regatas se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). También se transmitirá EN DIRECTO por los canales digitales de Latina (página web y app). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Lima vs Regatas: precios de entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Regatas, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles