Con el Universitario vs San Martín: conoce la programación de la fecha 9 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

La fase 2 continúa el fin de semana. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación y horarios de la fecha 9 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.
La jornada empezará el sábado 7 de marzo con tres encuentros: Circolo Sportivo se enfrentará a Olva Latino, Regatas Lima jugará ante Atenea, y cierran ese día Universitario vs San Martín.
El resto de los partidos se disputarán el domingo 8 de marzo, ya que se disputarán los duelos Géminis vs Rebaza Acosta y Alianza Lima vs Deportivo Soan.
Hay que indicar, que la fase 2 la disputan los 10 primeros equipos de la primera etapa que pelean por ubicarse entre los 8 primeros lugares para lograr el boleto a los playoffs.
Programación de la fecha 9 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 7 de marzo
2:45 p.m. | Circolo Sportivo vs Olva Latino
5:00 p.m. | Atenea vs Regatas Lima
7:00 p.m. | Universitario vs San Martín
Domingo 8 de marzo
3:15 p.m. | Géminis vs Rebaza Acosta
5:00 p.m. | Alianza Lima vs Deportivo Soan
Precio de las entradas para la fecha 9 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley
- Norte: S/ 30
- Sur: S/ 30
- Oriente: S/ 40
- Occidente: S/ 50
¿Dónde ver la fecha 9 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?
La fecha 9 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.