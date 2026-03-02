Con el Universitario vs San Martín: conoce la programación de la fecha 9 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

La fase 2 continúa el fin de semana. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación y horarios de la fecha 9 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada empezará el sábado 7 de marzo con tres encuentros: Circolo Sportivo se enfrentará a Olva Latino, Regatas Lima jugará ante Atenea, y cierran ese día Universitario vs San Martín.

El resto de los partidos se disputarán el domingo 8 de marzo, ya que se disputarán los duelos Géminis vs Rebaza Acosta y Alianza Lima vs Deportivo Soan.

Hay que indicar, que la fase 2 la disputan los 10 primeros equipos de la primera etapa que pelean por ubicarse entre los 8 primeros lugares para lograr el boleto a los playoffs.

Programación de la fecha 9 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 7 de marzo

2:45 p.m. | Circolo Sportivo vs Olva Latino

5:00 p.m. | Atenea vs Regatas Lima

7:00 p.m. | Universitario vs San Martín

Domingo 8 de marzo

3:15 p.m. | Géminis vs Rebaza Acosta

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Deportivo Soan

Precio de las entradas para la fecha 9 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley

Norte: S/ 30

Sur: S/ 30

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 50

¿Dónde ver la fecha 9 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La fecha 9 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.