Altas expectativas: entradas agotadas para el Alianza vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Fin de semana a puros mates. Este sábado y domingo, 27 y 28 de diciembre, se llevará a cabo la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Por la décima jornada del torneo de vóley de élite en tierras peruanas, Alianza Lima -vigente campeón del certamen- se verá las caras con la San Martín. Universitario de Deportes, por su parte, no la va a tener nada fácil, cuando tenga que medirse contra Regatas.

Hay gran expectativa por los partidos de la Liga de Vóley y justamente ya no hay entradas disponibles para el partidazo de Alianza contra la San Martín. Todos los boletos, para el día 27, se agotaron en cuestión de horas en el evento que tendrá cita en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

🔜 El último de este 2025 👏🏾⚪️🔵 pic.twitter.com/x6v4OAZK9a — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) December 26, 2025

Aún quedan disponibles entradas para la jornada dominical, con el plato de fondo del 'U' ante Regatas Lima.

¿Cuáles son los precios para los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

Tribuna General: S/20

Tribuna Sur Preferente: S/25

Tribuna Norte Preferente: S/25

Tribuna Oriente Preferente: S/35

Tribuna Occidente Preferente: S/45

Programación de la fecha 10 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 27 de diciembre

2:30 p.m. | Deportivo Soan vs. Kazoku No Perú

5:00 p.m. | Atenea vs. Olva Latino

7:00 p.m. | Alianza Lima vs. San Martín

Domingo 28 de diciembre

12:30 p.m. | Circolo vs. Deportivo Wanka

3:00 p.m. | Rebaza Acosta vs. Géminis

5:00 p.m. | Universitario vs. Regatas Lima