Universitario vs Atenea en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver fecha 5 de Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

Universitario de Deportes permanece como líder absoluto de la Liga Peruana de Vóley. En la última jornada venció a Regatas Lima y ahora buscará un nuevo triunfo ante Atlético Atenea.
Las 'pumas' atraviesan un gran momento y en su plantel destacan Catherine Flood, Mara León y Karla Ortiz, entre otras.
Universitario vs Atenea: ¿Cómo llegan a la fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?
Universitario venció 3-1 a Regatas Lima y recuperó el liderato, mientras que Atenea venció 3-1 a Rebaza Acosta.
¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Atenea en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?
El partido Universitario vs Atenea se disputará el domingo 8 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Universitario vs Atenea en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?
- En Perú, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 5:00 p.m.
- En Colombia, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 5:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 6:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 6:00 p.m.
- En Argentina, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 7:00 p.m.
- En Brasil, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 7:00 p.m.
- En Chile, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 7:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Universitario vs Atenea comienza a las 4:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs Atenea comienza a las 5:00 p.m.
¿Dónde ver el Universitario vs Atenea en vivo por TV y streaming?
El partido Universitario vs Atenea se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.
Universitario vs Atenea: Precios de entradas
Los precios de las entradas para el Universitario vs Atenea, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:
- General - Segunda etapa: 20 soles
- Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles
- Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles
- Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles
Universitario vs Atenea: Últimos resultados
Universitario
Universitario 3-0 Regatas Lima
Universitario 3-2 Olva Latino
Univeritario 3-0 Deportivo Wanka
Atenea
Atlético Atenea 3-1 Rebaza Acosta
Atlético Atenea 2-3 Deportivo SOAN
Atlético Atenea 2-3 Alianza Lima