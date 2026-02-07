Universitario vs Atenea en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver fecha 5 de Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

Universitario de Deportes permanece como líder absoluto de la Liga Peruana de Vóley. En la última jornada venció a Regatas Lima y ahora buscará un nuevo triunfo ante Atlético Atenea.

Las 'pumas' atraviesan un gran momento y en su plantel destacan Catherine Flood, Mara León y Karla Ortiz, entre otras.

Universitario vs Atenea: ¿Cómo llegan a la fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



Universitario venció 3-1 a Regatas Lima y recuperó el liderato, mientras que Atenea venció 3-1 a Rebaza Acosta.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Atenea en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Universitario vs Atenea se disputará el domingo 8 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Atenea en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido Universitario vs Atenea comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs Atenea comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs Atenea comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Atenea en vivo por TV y streaming?



El partido Universitario vs Atenea se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Universitario vs Atenea: Precios de entradas



Los precios de las entradas para el Universitario vs Atenea, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Universitario vs Atenea: Últimos resultados

Universitario

Universitario 3-0 Regatas Lima

Universitario 3-2 Olva Latino

Univeritario 3-0 Deportivo Wanka

Atenea

Atlético Atenea 3-1 Rebaza Acosta

Atlético Atenea 2-3 Deportivo SOAN

Atlético Atenea 2-3 Alianza Lima